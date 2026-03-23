自民党の野田聖子衆議院議員（65）が22日、SNSを更新。15歳の息子・真輝さんが中学校を卒業したことを報告した。

【映像】生後2年以上入院した息子と野田聖子議員の2ショット（複数カット）

2011年1月、50歳の時に真輝さんを出産した野田。真輝さんは心臓などに複数の先天性の病気があり、2歳3カ月まで入院生活を送っていた。SNSでは、15歳を迎えた際の親子ショットや、右半身まひの真輝さんが左手をあげて野田の当選を祝福する姿なども披露してきた。

“前例のない病気と障害を持つ”息子が中学校を卒業

22日には、真輝さんが区立中学校を卒業したことを報告。「生まれてから、前例のない病気と障害なんで家族一同、右往左往、試行錯誤のアリ地獄的な15年やった〜が、なんとか主役は生きてござる。卒業式では、大トリをつとめ、シーンと静まり返った体育館。鉄母はひたすら、転ぶな、道迷うな、はよ着席できますよーに、と願い心配のあまり、号泣するはずだったのに、泣けなかった…そして、卒業式のツーショットも、完全塩対応のイケズ顔、想定内だわよー。しかし、中卒まで生きてくれて、感謝しかない。君は障害児だけど天使じゃない。鉄母もたまにアンタ要らんわと思うことがある。世の手本にはならん親子だけどお互い我慢してな、それが人生よ、よろしく」と、卒業式での様子や真輝さんへの思い、そして親子ショットも披露した。

（『ABEMA NEWS』より）