＜大相撲三月場所＞◇千秋楽◇22日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】花道から力士が…アイス売りのお姉さんが咄嗟の行動

華やかな幕内力士の土俵入り。ファンの視線を集める花道で、一人の女性が見せたさりげない振る舞いに注目が集まった。予定よりも進行が遅れ、力士たちが足早に入場する緊迫した場面。そこに居合わせた大阪場所の名物でもある“アイス売りのお姉さん”が咄嗟に取った行動にファンからは「さり気ない振る舞い素敵」「力士への気遣いやね」など称賛の声が寄せられた。

千秋楽のこの日、幕内土俵入りを前に各段の優勝決定戦や表彰式が行われた影響で、全体の進行が予定よりも押していた。そのため、東方の幕内力士土俵入りは通常よりもハイペースで開始された。そんな中、注目のシーンは序ノ口優勝決定戦を制した阿龍（中村）が表彰状を手に花道を下がっていく際に起こった。

花道の奥から幕内力士が続々と入場してくる中、阿龍は慌てて右端によけて道を譲った。その反対側には、大阪場所名物のアイス売りのお姉さんの姿があった。シルバーのクーラーボックスを肩にかけ、「アイスクリーム Ice Cream 500円」と書かれた紙を手にした女性だ。プロ野球ではお馴染みの売り子の姿だが、大相撲においてアイスの売り子が登場するのはこの大阪場所だけ。いわばちょっとした風物詩である。

入場する力士たちの勢いに圧倒されかねない場面だったが、アイス売りのお姉さんは咄嗟にフェンスの隙間へと入り込み、目立たないよう小さくしゃがんで力士たちの通過を待った。この咄嗟の何気ない配慮に、ABEMAファンも注目。「さり気ない振る舞い素敵」「力士への気遣いやね」といった声が寄せられた。

“荒れる春場所”も終わってみれば関脇・霧島（音羽山）が14場所ぶり3度目の優勝を飾って幕を閉じた。場所後には臨時理事会の招集が報じられ、五月場所での霧島の大関返り咲きは確実な状況となった。5月10日（日）から東京・両国国技館で開催される来場所には今場所休場となった横綱・大の里（二所ノ関）も戻ってくるはずだ。今場所負け越した安青錦はカド番での場所となるが、2横綱・2大関をはじめとする熱い熱戦に期待したい。（ABEMA／大相撲チャンネル）