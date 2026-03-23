凛々しく格好いい、狼のような美貌の持ち主であるウルフドッグさん。しかし、行動はやはり他のワンコたちと同じようで…。

ギャップがありすぎるまさかの行動は、記事執筆時点で25.6万回を超えて表示されており、1.8万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『大変申し上げにくいのですが…』すやすや眠る大型犬→ベッドで寝ていると思いきや…ツッコまざるを得ない光景】

眠っている大型犬『大変申し上げにくいのですが…』

Xアカウント『@C6H5NH2_aniline』に投稿されたのは、ウルフドッグ「サラ」ちゃんのお姿。

のんびりと寛いでいたというサラちゃんですが、その『場所』に問題があった模様。飼い主さんが思わず『大変申し上げにくいのですが…』とツッコまずにはいられなかった光景が話題になっているのです。

ツッコまざるを得ない光景に反響

ベージュ色の大きなトレイの上にシンデレラフィットしていたというサラちゃん。そこはベッド…ではなく、紛うことなき『トイレ』だったのだといいます。

『大変申し上げにくいのですが、それはベッドではなくてトイレです…』

現在1歳8ヶ月のサラちゃんですが、とても凛々しく格好いい美貌の持ち主。立派な見た目と、そのワンコあるあるとも言える行動とのギャップはあまりにも愛くるしいもの。

サラちゃんが見せてくれた無邪気で可愛い行動は多くの人々をほっこりと和ませることとなったのでした。

この投稿には「うちの子もよくやりますｗｗ」「大きさがぴったりでしたね」「ウルフドッグなんですね！」などのコメントが寄せられています。

ウルフドッグ姉妹と秋田犬の日常

サラちゃんには、ウルフドッグ「マヨ」ちゃんと秋田犬「もね」さんという先輩の存在があります。その日常はとても豪快かつ賑やか、まるで絵本の中に紛れ込んだかのような世界観はあまりにも尊いもの。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすサラちゃん、マヨちゃん、もねさんのお姿は日々多くの人々にウルフドッグと秋田犬の魅力、たくさんの癒しを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@C6H5NH2_aniline」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。