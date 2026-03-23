子どもたちに夢中になれることや将来の夢を見つけるきっかけにしてもらおうというイベントが、22日、下関市で行われました。



梅光学院大学で開かれた「ミエールフェス」には、およそ40の団体と企業が参加しました。



この催しは子どもたちに夢中になれることや将来やってみたい仕事を見つけてもらおうと、開かれたもので子どもたちは様々な習い事や、職業体験に挑戦しました。





こちらは、実際に病院で使われている「腹腔鏡」の操作が体験できるコーナーです。また「マインクラフト」というゲームを使って制限時間内に自分の理想の家を建てるコーナーでは、子どもたちが真剣な表情でパソコンの画面に向かっていました。（小学生）「いろいろな素材で（家を）作れるところが楽しいです。将来の夢は大工さん」（子ども支援型ミエールプロジェクト山根忍代表理事）「地域の子どもたちにいろいろなことを体験してもらって、 地域をもっと好きになってもらうとか地域の企業や地域の習い事にもっと興味・関心を持ってもらうような取り組みをしていきたいと思っています」この催しは今回が8回目で、主催した団体は、今後も継続して開催していきたいとしています。