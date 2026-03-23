春の観光シーズンを前に長門湯本温泉できょう（23日）、川床開きが行われました。



川床を利用した様々な観光コンテンツが用意されています。



長門湯本温泉には温泉街の中心を流れる音信川の風情を楽しんでもらおうと、4つの川床が設けられています。



川床開きは利用客の安全や温泉街の活性化などを願い、毎年、春の観光シーズンを前に行われています。



川床開きにあわせて周辺の宿泊施設などは観光客に川床を利用した食事や宿泊プランを用意しています。





「界 長門」が提供するサクラを満喫できる宿泊プラン＝「春らんまん滞在」は宿泊施設前の川床で日本酒やおつまみを食べながら夜桜を楽しむことができます。（かい ながと）さらにことしからは夜だけでなく、朝のサクラも楽しんでもらえるようにと橋の上での野点体験もプランに加わりました。こちらのテントサウナは「玉仙閣」が用意するプランでサウナで体を温めた後に目の前の川に入って体を冷やし、川床でリフレッシュしてもらおうというものです。（長門湯本温泉まち伊藤 就一代表取締役）「お客様が川床が湯本にあると認識してもらえるケースが増えてきた。川床は湯本温泉の特徴なので引き続き川床のよさ、自然環境へ触れる機会を増やしていきたい」川床を活用した観光コンテンツは開催時期がそれぞれ異なっていていずれも事前予約制となっています。