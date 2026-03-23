グラウンドで倒れた友人の命を救ったのは、高校生たちの見事な連携プレーでした。2月、サッカーをしていて友人が倒れた際、心臓マッサージなどの適切な救命処置を行ったとしてれいめい高校と川内高校の生徒に感謝状が贈られました。



さつま町の消防本部から感謝状が贈られたのはれいめい高校と川内高校の生徒たちです。2月21日、生徒たちが宮之城運動公園の総合グラウンドでサッカーをしていた際、川内高校の生徒1人が意識を失い、グラウンドに倒れ込みました。





(れいめい高校3年生)「サッカーをしてて倒れて意識を失ったということで急だったので焦って」生徒たちは消防への通報やAEDの手配、心臓マッサージなどを連携して行ったと言います。その後、倒れた生徒はドクターヘリで病院に搬送されましたが、翌週には歩けるまで回復したということです、(れいめい高校3年生)「最初は焦ったがみんなと協力して高校3年間ずっといっしょにいたからみんなと連携して救助できたことがうれしい」(れいめい高校3年生)「阿吽の呼吸で、全員できずながあったのでできたと思う。この経験があったからこれからもそういうことがあったときに人を助けることができると思う」(さつま町消防本部・木場哲志消防長)「運よく近くにAEDもあってドクターヘリの離発着場であるグラウンドだった。いろんな奇跡が重なって人命救助につながった。本当によかった」生徒たちが育んできたきずなが一つの命を救いました。