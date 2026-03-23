長崎市でクリエーターと市民らが平和について考えるワークショップが行われました。

長崎市の山里観光市場で開かれた「ピースクリエイターズフェス」。

平和活動に取り組むウェブデザイナーやイラストレーターなどクリエーター8組が参加し、

このうち佐世保市出身の東京在住の写真家「tanama」さんは、東京に暮らす被爆者の「今の姿」を撮影したフォトエッセイを販売しました。

（tanamaさん）

「私の写真は笑顔の写真が多いがこの笑顔の背景には、今どんな思いで生きているのか自由に感じ取ってもらえれば」

また、会場では平和と感じる瞬間をかるたに書いたり、平和に対する思いを手紙で届けるワークショップも開かれました。

（来場者）

「手紙が誰かの心に寄り添うと嬉しいし、受け取った方も喜ぶと思うからとてもいいワークショップだと思う」

（来場者）

「改めて平和とかではなく、生きていく中で平和の意味を(娘には)考えてもらえたらいいな」

ワークショップなどを通して、参加者たちは平和についての意見を交わし思いを共有しました。