3人制バスケットボール。「EXPLORERS KAGOSHIMA」がアップテンポな音楽とスピーディーなプレーでアミュ広場を沸かせました。



鹿児島市のアミュ広場で行われた3人制プロバスケットボール「3X3 UNITED」のプレーオフ。「EXPLORERS KAGOSHIMA」はトーナメント1回戦で「DIOREX TOKYO」と対戦しました。





試合時間10分で21点先取を目指す3人制バスケットボールの魅力は、アップテンポな音楽とスピーディーな展開。ゴール下を支配する東京に対して何とか食らいつく鹿児島でしたが徐々に離され最大7点を追う形に。ここから鹿児島の快進撃が始まりました。まずは池田から受け取ったキャプテン入間川が2Pシュートを決めると、今度は入間川のアシストで池田がコーナースリー！3点差に。そして池田高校出身小野が2Pを沈めて2点差！会場を一気にわかせます。しかし、怒涛の追い上げもむなしく、東京が21点を先取。あと一歩が及ばず初戦敗退となりました。（EXPLORERS KAGOSHIMA・入間川大樹主将）「もっと客さんたちを増やせるように自分たちも地道な活動も含めて色々できたら」アミュ広場では5月16日と17日に「EXPLORERS KAGOSHIMA」のホーム開幕戦の開催が決定しています。