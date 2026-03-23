2020年7月の豪雨で被災し、一部区間で運休が続いている「くま川鉄道」が、今年9月20日に全線再開することが明らかになりました。

【写真を見る】豪雨被災から6年「くま川鉄道」9月20日に全線再開へ 災害遺構「川村駅」に代わる“新駅”も

くま川鉄道は、2020年7月豪雨の影響で、車両基地を含む人吉温泉駅が浸水したほか、球磨川第四橋梁が流失するなど甚大な被害が出て、現在も人吉温泉駅から肥後西村駅の間が不通になっています。

現在は、流失した球磨川第四橋梁の架け替え工事が進んでいて、7月から橋梁の検査などをし、9月20日に運転を再開する予定です。

新駅や、名前が変わる駅も

全線再開にあたり、災害遺構として残されることになった「川村駅」に代わって、新駅「相良十島駅」が設けられる他、「東多良木駅」は「多良木青蓮寺駅」に名前が変わります。

くま川鉄道は、全線再開に合わせて記念式典などを計画していて、永江友二社長は「豪雨災害から1日も早い全線再開を目指してきた。多くのみなさんの支援に感謝している。再開する日には、多くの人に来てほしい」と話しています。