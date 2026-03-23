読売新聞社が２０〜２２日に実施した全国世論調査で、中道改革連合の政党支持率は前回（２月１８〜１９日）から３ポイント減り、２％にとどまった。

国会開会中で政府を追及する機会があるにもかかわらず、他の野党の支持率も軒並み低迷しており、野党内に危機感が広がっている。

中道改革の小川代表は取材に対し、「十分に存在意義を認められる状況に至っていない。厳しく受け止める」と語った。

中道改革内では「支持率が底割れしている」（幹部）として衝撃が広がっている。衆院では２０２６年度予算案の審議が与党ペースで進み、見せ場を作れなかった。同党の別の幹部は「衆院選惨敗を引きずり、国会で存在感を示せなかった」と悔やんだ。

予算案は現在、参院で審議中で、参院の野党で最大議席を誇る立憲民主党の支持率も１％と低迷が続く。

同党の水岡代表は２３日の記者会見で「正直、ショッキングな低支持率だ」と述べた。同党は来年春の統一地方選で独自候補を擁立する方針で、水岡氏は「厳しいことが予想される。国民にしっかりと伝わる政策を打ち出す」と強調した。

野党では、参政党が５％でトップとなった。同党幹部は「地方選や国会論戦を愚直にやっていけば、もっと上がるはずだ」と手応えを口にした。４％だった国民民主党の玉木代表は取材に対し、「地方選で勝利を積み重ね、地力をしっかりつけるしかない」と語った。