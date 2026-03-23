◇第98回選抜高校野球大会 佐野日大０―２三重（2026年3月23日 甲子園）

PL学園の監督として甲子園春夏6度優勝した名将・中村順司氏（79）が、佐野日大の主将として出場した孫・中村盛汰内野手（3年）をスタンドから応援した。

チームは敗れたが、盛汰は2安打。中村氏は「最初のヒットも、最後に意地でね、エース級の投手からライト前に打ちましたね。よく頑張ったなと思いますと目を細めた。

中村氏は佐野日大の臨時コーチを務め、息子で、盛汰の父である中村猛安氏（46）は福島の強豪・日大東北の野球部顧問を務める高校野球一家だ。

「小さい時から見てきて、体の使い方とかケガをしないように、野球を長くできる選手になってほしいと思っていました。佐野日大でキャプテンで試合にも出してもらって、レギュラーとして頑張ったのは物凄く成長したなと思います。選手としては“じい”と親父を飛び越えたかなと思いますね」と満足そう。

チームは初戦敗退となったが、まだ夏がある。「この悔しさを高校最後の夏、頑張ってほしい。きっと、孫だけでなくて、佐野日大の選手も悔しかったと思います。（三重の先発）上田君に翻弄（ほんろう）された。いいところが出なかった。この悔しさを夏に生かしてほしい」と期待した。

強豪PL学園を率いた名将といえど悔しい試合は同じようにある。「桑田・清原の時も渡辺（智男＝伊野商）君という投手に負けてね、その後に一生懸命練習して夏の大会で優勝したとかね。最後の夏に頑張ってほしいなと思います」と、KKコンビも悔しい敗戦をバネにしたと明かした。

三塁打側アルプス席あ佐野日大応援団でピンク一色に染まった。最終回の2死一、二塁では大音量でチャンテが流れた。

中村氏は「放送席の上の方から見させてもらいました。最後の佐野日大の応援は凄いなと思っていた。声援が選手を奮起させる。孫のヒットもそうじゃないですか。力強い応援でヒットにつながっていった」と感謝した。