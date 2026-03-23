ザボディショップ新作♡スパオブザワールドで叶える贅沢ホームスパ体験

おうち時間を格上げしてくれるご褒美ボディケアに注目したい方へ♡ザボディショップの人気シリーズ「スパオブザワールド」から、新作スクラブが登場します。世界各地の伝統美容に着想を得た贅沢なラインナップは、まるで旅するような癒しのひとときを叶えてくれるもの。心も体も満たされる、ラグジュアリーなセルフケアを楽しんでみませんか♪

新作スクラブで叶う贅沢ケア



2026年3月27日(金)より登場する「スパオブザワールド フレンチ グレープシード スクラブ¹」は、300mL 5,940円(税込)。

オーガニックシュガー²とグレープシードパウダー³が古い角質をやさしくオフし、ブラジルナッツオイル⁴がしっとりなめらかな肌へ導きます。

ザクザクとした心地よいテクスチャーと、グリーンフルーティーの爽やかな香りが魅力。フランス・プロヴァンスの自然美を表現したパッケージも美しく、使うたびに気分が高まるアイテムです。

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世界を旅する全7種ラインナップ

スパオブザワールド ブルガリアン ピオニー ボディウォッシュ*⁵



価格：250mL 2,970円(税込)

スパオブザワールド タヒチアン ティアレ ボディウォッシュ*⁶



価格：250mL 2,970円(税込)

スパオブザワールド ハワイアン ククイ ボディクリーム*⁸



価格：300mL 5,940円(税込)

スパオブザワールド ジャパニーズ カメリア ボディクリーム**³



価格：300mL 5,940円(税込)

スパオブザワールド ポリネシアン モノイ ラディアンスオイル**⁶



価格：200mL 5,060円(税込)

スパオブザワールド ブラジリアン クプアス スクラブインオイル**⁹



価格：400g 5,940円(税込)

スパオブザワールドシリーズは、世界各地の美容文化を取り入れた全7種展開。

それぞれ異なる香りやテクスチャーで、ボディケアの時間を特別なひとときに。気分や肌状態に合わせて選べるのも嬉しいポイントです。

＊1販売名：スパオブザワールド FRE GS スクラブ、＊2スクロース(スクラブ成分）、＊3ブドウ種子(スクラブ成分)、＊4ブラジルナッツノキ種子油(エモリエント成分)、＊5販売名：スパオブザワールド BLG PE ボディウォッシュ、＊6販売名：スパオブザワールド THT TI ボディウォッシュ、＊7ヤシ油(エモリエント成分)、＊8販売名：スパオブザワールド HAW KU ボディクリーム、＊9ククイナッツ油(エモリエント成分)、＊＊1シア脂(エモリエント成分)、＊＊2エモリエント成分、＊＊3販売名：スパオブザワールド JPN CA ボディクリーム、＊＊4ツバキ種子油(エモリエント成分)、＊＊5角質層まで、＊＊6販売名：スパオブザワールド PLY MO ラディアンスオイル、＊＊7ゴマ種子油(エモリエント成分)、＊＊8アーモンド油(エモリエント成分)、＊＊9販売名：スパオブザワールド BRZ CU スクラブインオイル、＊＊＊1テオブロマグランジフロルム種子脂(エモリエント成分)

五感で楽しむホームスパ体験



スパオブザワールドの魅力は、香り・テクスチャー・デザインすべてにこだわった五感で楽しめる体験。自然由来の成分とヴィーガン処方で、肌にも環境にも配慮されています。

日々のバスタイムに取り入れるだけで、非日常のリラックス空間へと導いてくれるシリーズ。忙しい毎日に、ほっと一息つける癒しの時間をプラスしてみてください。

自分をいたわるご褒美時間を♡



忙しい日々の中で、自分を大切にする時間はとても大切。「スパオブザワールド」は、そんなひとときを豊かに彩ってくれる存在です。

新作スクラブをはじめとしたラインナップで、肌も心も満たされる贅沢ケアを楽しんでみてください♡毎日のバスタイムが、特別なリラックスタイムへと変わります。