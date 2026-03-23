春の新生活スタート直前。

物価高の味方、お得なセールがさまざまな店でスタートしています。

イオンでは「超！春トク祭り」がスタート。

プライベートブランド「トップバリュ」では価格はそのまま、内容量が増量。

他にも空気清浄機が何と半額など、新生活需要を見込み、家電や日用品も期間限定お手ごろ価格で販売されています。

そんな新生活を応援する動きはこんな商品でも。

20日に東京・新大久保にオープンしたのは、人気の韓国コスメや美容アイテムをお得な価格でゲットできるお店。

オープン記念イベントには早朝から来た人の姿が…。

先頭に並ぶ20代：

（何時から並んでいる？）きょう始発で来たので、朝5時くらいにはもういました。きのうも来て、ちょうど目の前ぐらいで整理券の配布が終わっちゃったので、きょう絶対来たくてきました。

オープン5時間前から並んだ訳は、3日間限定で行われたメイク用品などの詰め放題です。

参加費3300円で、うまくいけば3万円分以上の商品をゲットできるお得なイベントです。

なぜ安く提供できるのでしょうか。

こちらのお店では中身は問題なくても外箱が傷になってしまい廃棄となる商品や、使用期限の近いものを安く提供しているといいます。

商品仕入れ担当・井上七海さん：

使ってみたいけど、値段で使えないものもあったりするので、それを簡単に体験できる店舗。

朝5時から並んでいた女性のバケツもパンパンに詰まっているように見えますが…、追加！「もう一個ぐらいいけるかも」とさらに追加！

1時間半かけて商品を選び抜いた結果は？

先頭で並んだ20代女性：

3万1000円分ぐらいが3300円。10倍ってことですよね。普段だとリップとチーク買っただけで1万2万超えちゃうので…。きらめきとときめきがつまってる。

お得にゲットしたメイク用品の数々。

新生活への活力となりそうです。