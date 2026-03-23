バイクと衝突　歩道の奥に車突っ込む　バイク運転手はろっ骨を骨折　横浜市…高速道で4台絡む玉突き事故　埼玉・羽生市

神奈川・横浜市で目撃された事故の瞬間。

片側1車線の道路を右折した乗用車。

すると、そこにいたのは倒れている人の姿と、歩道の奥に突っ込んだ状態の車です。

一体、何が起きたのでしょうか。

目撃者：

バイクが横から追い抜きをして、右折車が入っていこうとしたところでかち合っちゃって、多分アクセルを思い切り踏み込んじゃって、マンションの手前にあるベンチに突っ込んで、またドンというでっかい音が聞こえた。

警察によりますと、この事故でバイクの運転手がろっ骨を折る大けがをしたものの、命に別条はないということです。

目撃者：

自分がひいてしまったらその人もいろいろ人生が変わっちゃうだろうし、自分も身が引き締まった。

一方、高速道路での玉突き事故の瞬間も。

走行中に渋滞が発生し、追い越し車線の車が次々とスピードを緩めます。

すると、最後尾の車のブレーキが間に合わなかったのか、そのまま衝突。

合わせて4台が絡む事故となりました。

目撃者：

隣後方から衝突音がして、「あーやっちゃったか」と思いました。もし大型トラックだったらと思うとゾッとします。

警察は事故を未然に防ぐため、十分な車間距離を保つよう呼びかけています。