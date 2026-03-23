「顔近すぎー離れて」上白石萌歌、大物俳優との密着ツーショット！ 「なかよしなおふたりがステキ」
俳優の上白石萌歌さんは3月23日、自身のInstagramを更新。大物俳優との密着ツーショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】上白石萌歌＆大物俳優の密着ツーショット
ファンからは「嬉しいです！」「おめでとうございます」「ずっと続けてください」や「萌歌さんリリーさん大好きです」「なかよしなおふたりがステキです」「顔近すぎー離れて」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】上白石萌歌＆大物俳優の密着ツーショット
「萌歌さんリリーさん大好きです」上白石さんは「NHK『the Covers』 4年目もMCを務めさせていただきます！」と、音楽番組『The Covers』（NHK BS）の司会を続投することを報告し、4枚の写真を投稿。同じく司会を務める俳優で小説家のリリー・フランキーさんとのツーショットやリリーさんのソロショットを掲載しました。3枚のツーショットはいずれも密着し撮影しており、仲の良さが伝わります。
「超絶仲仔な2人ですね！」1月16日の投稿では「はじめてのコンデジを手に入れたので、カバーズの収録現場を撮ってみた」とつづり、同番組で撮影した写真を公開した上白石さん。自身やリリーさんのソロショット、さらにツーショットもあります。ファンからは「超絶仲仔な2人ですね！」「リリーさんもかなり嬉しそうでかわいい」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)