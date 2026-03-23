スズキの「本格“軽四駆”」がレトロに激変！

2026年2月13日から15日の3日間、関西最大級のカスタムカーイベント「大阪オートメッセ2026」がインテックス大阪で開催されました。

会場には数多くの注目車両が並びましたが、今回はその中から、オートルビーズのブースに展示されていた「ネオクラシックジムニー」を紹介します。

【画像】超カッコいい！ これがレトロな「ジムニー」です！（30枚以上）

オートルビーズは鳥取県岩美郡に店舗を構えるショップで、スズキ「ジムニー」用のアイテムを多く手掛けていることで知られています。

ジムニーといえば軽規格のコンパクトなボディでありながら、本格的なオフロード性能を有するモデルとして広く知られていますが、カスタマイズパーツはそのキャラクターを強調するワイルドなものが中心となっています。

そして、オートルビーズでも、スチール製の「オールドスタイルバンパー」や「監獄リアバンパー」など、無骨でワイルドなアイテムが人気です。

しかし、今回大阪オートメッセに展示されたジムニーは、そのイメージとは真逆のスタイルに仕上げられていました。

このジムニーはオートルビーズの新作ボディキットを装着したもので、テーマは「ネオクラシック」。それを実現するために角張ったエッジとシャープな面構成を持つフロントバンパーや、フロントと統一感のあるリアバンパーをABS樹脂にて制作しています。

さらにボディ全体の一体感を生み出すサイドスカートは、プレーンかつレトロなスタイルとなっており、すべてのパーツをボディ同色とすることで、洗練された印象をプラスしているのが大きな特徴です。

また会場に展示された車両には、発売されたばかりのスズキ往年の「スズライトキャリイ」から着想を得た「鈴ライトグリル」も装着され、よりレトロな印象がプラスされていました。

なお、このネオクラシックジムニーは大阪オートメッセが初披露となっており、正式発売は2026年5月を予定しているとのことです。価格は今後発表予定とされています。

会場に展示されていたのは軽自動車のジムニーでしたが、登録車の「ジムニーシエラ」や5ドアの「ジムニーノマド」用も用意されるといい、愛車を一味違った雰囲気に仕上げたいと考えている人は正式発表を待ってみてはいかがでしょうか。