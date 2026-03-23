英明のユニが変化…作新学院や星稜を彷彿させるデザイン

第98回選抜高校野球大会の1回戦が23日に甲子園球場で行われ、四国王者の英明が高川学園に5-3で勝利し、3年ぶりとなる初戦突破を果たした。白熱した試合展開の裏で、甲子園のグラウンドに登場した英明ナインの新しいユニホームが、ネット上のファンの間で大きな話題を呼んでいる。

英明は2010年夏に初出場して以来。ここまで春夏通じて8回聖地に足を踏み入れている。昨秋の四国大会を制すなど、着々と力をつけ、この日も高川学園を下した。

そんな中、高校野球ファンが気づいたのは、ユニホームの変化だ。これまでは白色を基調とし、胸に漢字で「英明」と記されたユニホームが定着していた。しかし、今大会からはクリーム色をベースに紺色の文字があしらわれた真新しいデザインへと変化している。

全国の舞台でお披露目された見慣れぬ姿に、中継などを見守っていた高校野球ファンも即座に反応した。SNS上には「英明めっちゃユニ変わってるな」「英明ってこんな色のユニなんや真っ白や思ってた」「英明が黄色ユニだ」と、大幅なデザイン変更に驚く声が殺到した。さらに、クリーム色に変わった真新しいユニホームに対し「まじで作新かと思ったわ笑」「こんな作新みたいな感じやったけ？ 」「あんまり色ついてる印象なかった 星稜ぽい」と、作新学院や星稜といった全国屈指の名門校を連想するコメントも数多く寄せられていた。（Full-Count編集部）