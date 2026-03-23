欧州の舞台で１G１A！“クラブ史上初の快挙”に貢献した日本人MFが語った思い「このゲームで何もできなかったら自分の力不足だなと…」【現地発】

欧州の舞台で１G１A！“クラブ史上初の快挙”に貢献した日本人MFが語った思い「このゲームで何もできなかったら自分の力不足だなと…」【現地発】