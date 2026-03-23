欧州の舞台で１G１A！“クラブ史上初の快挙”に貢献した日本人MFが語った思い「このゲームで何もできなかったら自分の力不足だなと…」【現地発】
フライブルクがクラブ史上初となるヨーロッパリーグ（EL）ベスト８進出を決めた一戦で、トップ下に入った鈴木唯人の存在感が際立っていた。
試合後、鈴木はこの一戦に懸けた思いをこう語っている。
「いい意味で、このゲームで何もできなかったら自分の力不足だなと思っていました。そこは自分に課していましたし、チームにとって初めてELベスト８をかけた試合。やらなきゃいけない試合だと思い込んで臨みました」
ここ数試合はボールに触れる回数が限られる展開も少なくなかったが、この日はキックオフ直後からボールが集まる。流動的にポジションを変えながら前線のスペースに入り込み、クロスに対してペナルティエリア内へ飛び込む場面も見られた。チーム全体の動きも明らかに活性化しており、試合に入る姿勢がプレー一つ一つをダイナミックにし、それが見事に結果に直結した印象だ。
チームの２点目はチーム全体の連動で生まれたゴール。相手陣内でのCBマティアス・ギンターの鋭いパスカットを起点に、マクシミリアン・エッゲシュタインを経由してボールを受けた鈴木がダイレクトでシュート。これは相手にブロックされるも、こぼれ球に反応したギンターがヘディングで折り返し、最後はイゴール・マタノビッチが身体でねじ込んだ。ひとつのプレーで終わらず、二次、三次攻撃へとつなげた波状攻撃は、この試合のフライブルクを象徴していた。
さらに62分には、ゲンクのCKのこぼれ球を鈴木が奪取。即座に左サイドのジョアン・マンザンビへ展開すると、すぐにゴールへ向けて駆け出す。ゴール前でマンザンビからのパスを受けると、うまくタイミングを取って右足で冷静にゴールを決めた。ゴールシーンを「狙い通り」と振り返る。
「相手が来ているのは分かっていましたけど、落ち着いて待って打とうと。最近はそこを意識しています」
ゴールシーンは狙い通りだが、得点を決めようと思って臨んだ試合ではない。個人として意識したのは原点回帰だった。
「基本に立ち返って、走る、戦う、チームのためにやれることをやる。攻撃でうまくやろうとか、特別なことをしようとは思わずに、地道に続けました。こういうときだからこそ、ミスを恐れずチャレンジしようと」
基本を改めて個人として、そしてチームとして徹底し続けた先で流れは引き寄せ、フライブルクにとって歴史的な勝利をつかみ取った。
試合後にはチームメイト、監督、コーチ、さらにはスタッフみんながゴール裏のサポーターの元へ呼ばれ、みんなが幸せそうに笑顔で喜び合う。多幸感が満ち溢れたスタジアムで、何度も何度も、喜びの歌が響いていた。
取材・文●中野吉之伴
【動画】自ら起点→圧巻フィニッシュ！鈴木唯人の鮮烈弾
試合後、鈴木はこの一戦に懸けた思いをこう語っている。
「いい意味で、このゲームで何もできなかったら自分の力不足だなと思っていました。そこは自分に課していましたし、チームにとって初めてELベスト８をかけた試合。やらなきゃいけない試合だと思い込んで臨みました」
チームの２点目はチーム全体の連動で生まれたゴール。相手陣内でのCBマティアス・ギンターの鋭いパスカットを起点に、マクシミリアン・エッゲシュタインを経由してボールを受けた鈴木がダイレクトでシュート。これは相手にブロックされるも、こぼれ球に反応したギンターがヘディングで折り返し、最後はイゴール・マタノビッチが身体でねじ込んだ。ひとつのプレーで終わらず、二次、三次攻撃へとつなげた波状攻撃は、この試合のフライブルクを象徴していた。
さらに62分には、ゲンクのCKのこぼれ球を鈴木が奪取。即座に左サイドのジョアン・マンザンビへ展開すると、すぐにゴールへ向けて駆け出す。ゴール前でマンザンビからのパスを受けると、うまくタイミングを取って右足で冷静にゴールを決めた。ゴールシーンを「狙い通り」と振り返る。
「相手が来ているのは分かっていましたけど、落ち着いて待って打とうと。最近はそこを意識しています」
ゴールシーンは狙い通りだが、得点を決めようと思って臨んだ試合ではない。個人として意識したのは原点回帰だった。
「基本に立ち返って、走る、戦う、チームのためにやれることをやる。攻撃でうまくやろうとか、特別なことをしようとは思わずに、地道に続けました。こういうときだからこそ、ミスを恐れずチャレンジしようと」
基本を改めて個人として、そしてチームとして徹底し続けた先で流れは引き寄せ、フライブルクにとって歴史的な勝利をつかみ取った。
試合後にはチームメイト、監督、コーチ、さらにはスタッフみんながゴール裏のサポーターの元へ呼ばれ、みんなが幸せそうに笑顔で喜び合う。多幸感が満ち溢れたスタジアムで、何度も何度も、喜びの歌が響いていた。
取材・文●中野吉之伴
【動画】自ら起点→圧巻フィニッシュ！鈴木唯人の鮮烈弾