指宿市の水迫畜産が不適正な表示をした牛肉を販売していた問題で、垂水市のふるさと納税の返礼品にもなっていたことが新たにわかりました。問題の牛肉を返礼品としていた自治体は、これで県内7つに上ります。



指宿市の水迫畜産が不適正な表示をした牛肉をふるさと納税の返礼品にしていたことが新たにわかったのは垂水市です。返礼品を扱う事業者が令和5年1月から9月までに水迫畜産から仕入れた牛肉の中に、原産地や個体識別番号が正しく表示されていないものが入っていたということです。事業者の垂水市への報告によると水迫畜産の問題の牛肉が入った返礼品の数は15品目、507件で垂水市は、これから寄付者を特定して個別に連絡をする方針です。





これで、水迫畜産の不適正な表示がされた牛肉をふるさと納税の返礼品としていたのは県内7つの自治体となりました。垂水市と同じく返礼品にしていた枕崎市。24日までに県を通じて総務省に報告することになっており、23日も寄付者を特定する作業に追われていました。

これまでにわかっている自治体の寄付の数と寄付額です。最も多いのは、南九州市で2万3878件、寄付額は2億6766万円です。次に多いのが指宿市で、約3600件、寄付額は約4600万円、鹿児島市は約2100件で約2500万円、姶良市は833件、寄付額は1187万3000円です。現在も調査中の自治体もあるため今後、変わる可能性があります。



一方、23日に発表された垂水市と同じく事業者を挟んで返礼品の提供を受けていた鹿屋市と枕崎市は調査中で、まもなく数字がまとまるということです。



食品やふるさと納税の信頼を揺るがせる今回の問題。関係者にも波紋が広がっています。



（JA県経済連・柚木弘文会長

「非常に遺憾に思っている。本県の畜産物への風評を大変心配している。ふるさと納税にもだいぶ使われている。納税された方々への背信行為、背任行為だと思っている」



今回の問題を受けて県経済連は、17日付で食肉に限らず、茶やコメなど加工工場を持つグループ会社に適正に表示されているか改めて、確認するよう通知したということです。今月いっぱいでの辞任の意向を示しているJA全中の山野会長も「築き上げてきた信用が一瞬にして失墜した」と厳しく批判しました。



JA県経済連は2027年北海道で行われる全国和牛能力共進会での3連覇を目指しています。影響が心配されます。