ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】東京メトロ千代田線 全線で運転再開 一時、全線で運転見合… 【速報】東京メトロ千代田線 全線で運転再開 一時、全線で運転見合わせ 【速報】東京メトロ千代田線 全線で運転再開 一時、全線で運転見合わせ 2026年3月23日 19時43分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 東京メトロ・千代田線は午後5時すぎから全線で運転を見合わせ、その後、午後5時半すぎからは綾瀬駅と湯島駅の間で運転を見合わせていましたが、東京メトロによりますと、午後7時半ごろ運転を再開したということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 世界初！海底「レアアース泥」回収 内閣府チームリーダーに聞く！採鉱大作戦と“国産化”への道筋【ひるおび】 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 関連情報（BiZ PAGE＋） フローリング, 法要, 大学, 横浜, 配線, 老人ホーム, 神奈川, 工場, 明大前, イベント