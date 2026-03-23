東京メトロ・千代田線は午後5時すぎから全線で運転を見合わせ、その後、午後5時半すぎからは綾瀬駅と湯島駅の間で運転を見合わせていましたが、東京メトロによりますと、午後7時半ごろ運転を再開したということです。