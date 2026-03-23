タレントの梅宮アンナ（53）が23日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。昨年発表した電撃再婚に対する家族の反応を明かした。

梅宮は昨年5月にアートディレクターの世継恭規（よつぎ・やすのり）氏と電撃結婚。出会って10日での結婚だったことを明かし、大きな反響を呼んだ。

司会の黒柳徹子は「あなたがご飯を食べに行って、今の旦那さんと。その時に、お嬢さんとお母さまは賭けをしたんだって」と一人娘の百々果さんと母のクラウディアさんが賭けをしていたと紹介した。

梅宮は「一番最初に。私とにかくずっと全然お一人さまでいいですというふうに何年も。特に父が亡くなってずっと一人でやってきていたので。たまに男性に誘われて行くんですけれど、6時に会いましょうって言って、7時には帰ってきちゃったりとか。1時間の間に、3つぐらい嫌なところを見つけちゃうんですよ」と回想。

そのため梅宮が世継氏と初めて食事をした昨年5月14日の夜も、百々果さんとクラウディアさんが何時に帰ってくるか賭けをしていたとし、クラウディアさんは「8時ぐらい」、百々果さんはさらに早い時間を予想していたとした。

「そしたら私はあの日、午前3時に帰ってきて」と梅宮。「午前3時まで一緒にお酒とかを飲んでいたんですけれど。楽しい時間を何人かで過ごしていたんですけれど、びっくりしたんですね、家族が」とぶっちゃけた。

「何？」「どうしちゃったの？」と驚かれ、翌日梅宮は「どこも嫌なところがなかった。楽しかったの」と話したと告白。「っていうところから始まって」と目を細めると、黒柳は「良かったわね」と感心した。