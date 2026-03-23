25日、東日本大震災の被災地を訪問される天皇ご一家。そこで今回の#みんなのギモンは、「天皇ご一家、被災地へ 受け継がれる思い」をテーマに加納美也子日本テレビ解説委員が解説します。

■“震災の傷”に思い寄せ…今回の日程は

東日本大震災から15年の節目にあたり、天皇皇后両陛下は長女の愛子さまを伴い、25日から被災地を訪問されます。

震災直後の2011年6月4日、皇太子ご夫妻時代の両陛下は、宮城県から被災地の訪問を始められました。避難所で膝をつき、被災者に声をかけて回られ、涙を流す被災者に皇后さまは身を乗り出し、手を握りしめられました。

“震災の傷”に思いを寄せ、被災者に寄り添われてきた両陛下の思いは、今回、初めて東日本大震災の被災地を訪問される愛子さまにも受け継がれようとしています。

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今回の日程です。

25日は岩手県で大槌町鎮魂の森や大船渡市魚市場などを訪れます。翌26日には、宮城県に移動され、南三陸町の震災被害を伝承する施設や、石巻市の復興祈念公園などを訪れ、それぞれの場所で、花を供えたり、被災者らと懇談したりされる予定です。

また、来月6日と7日には福島県を訪問し、双葉町にある東日本大震災・原子力災害伝承館などを視察される予定です。

■愛子さま 被災地への思い

愛子さまは成年にあたっての記者会見で、被災地への思いを語っていらっしゃいました。

「『国民と苦楽を共にする』ということの一つには、『被災地に心を寄せ続ける』ということであるように思われます。被災された方々の心の傷が癒えるのは容易なことではないと思いますし、また時間を要するものであると想像されます。そういった苦難の道を歩まれている方々に思いを寄せ続けるということも、大切にしていくことができればと思っております」

被災地に心を寄せ続けられる愛子さまの強い思いを感じるお言葉でした。

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愛子さまが初めて被災地を訪問されたのは去年5月、能登半島地震の被災地、七尾市と志賀町でした。仮設住宅で入居者に声をかけ、上皇ご夫妻や両陛下と同じように相手と同じ目線になるよう膝をついてお話をされました。相手の話に合わせて、事前によく調べていないとできないようなお声かけもされていました。

また、日本赤十字社に勤務されている愛子さまは、災害ボランティアをしている大学生に「私は仕事でボランティアに携わっていますが、どういう仕組みがあれば、ボランティアがしやすくなりますか？」などと尋ね、学生たちは「ご自身の業務にいかされていくのかと、愛子さまから熱意を感じた」と話していました。

この場で取材していたのですが、被災地のみなさんに寄り添いたいという強い気持ちと共に、この経験を未来につなげていきたいという思いを感じました。

■継承へ…今回の訪問“両陛下の思いがあり実現”

被災地への思いは上皇ご夫妻から両陛下へ、そして愛子さまにも受け継がれていきます。

今回の東日本大震災の被災地の訪問で、天皇ご一家は初めて宮城県南三陸町を訪問されます。この地は、15年前の発災直後、上皇ご夫妻が被災3県で初めて見舞われた場所です。

この時、説明役を務めたのが南三陸町の佐藤前町長です。今回、震災被害を伝承する施設で天皇ご一家を案内する役を務めるそうで、話を聞きました。

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佐藤仁前町長

「震災後、あの満面の町民の笑みを見たのはあの時が初めて。両陛下（上皇ご夫妻）の持つ力は大きいと改めて思いました。国旗、手作りですよ。みんな思い思いに国旗を作って手を振って、まさしく上皇さま、上皇后さま、両陛下、そして愛子さまと、次の世代にしっかりと東日本大震災をつないでいこうという大きな意思の表れが今回の行幸啓（訪問）につながったのかなと」

実は、佐藤前町長は、2011年に東京都内で皇太子時代の陛下と懇談する機会があり、発災直後に上皇ご夫妻が南三陸町を訪れた時の様子について（陛下から）尋ねられたそうです。その時の町民の様子などを聞いて、（陛下は）天皇皇后が被災地で寄り添う意味を改めて考えようとされたのかもしれません。

両陛下には、被災地訪問を継承されようという強い思いがあります。

側近によりますと、今回の訪問は「両陛下が『被災地を訪問したい』という思いがあり実現した」ものだそうで、「次世代に震災の記憶を継承していくことへの強い思いから、両陛下の希望で愛子さまを伴われることになった」といいます。

こうした訪問は基本的に都道府県からの願い出があって受けるものなのですが、今回は両陛下の思いもあって、宮内庁側から県に相談した、ということです

上皇ご夫妻から始まった東日本大震災の被災者との交流。皇室が大切にしてきた『被災地に寄り添う心』は両陛下、そして愛子さまへとつながっていきます。

（3月23日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より）

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