◆センバツ第５日 ▽１回戦 高川学園３―５英明（２３日・甲子園）

英明（香川）が高川学園（山口）に５―３で競り勝った。５―１で迎えた９回、２点を返されたが逃げ切った。

今大会から導入されたＤＨ（指名打者）制で６番に入った浜野銀次郎（３年）は、２回２死で右翼への三塁打でチャンスメイクすると、両チーム無得点の４回無死一、二塁では、投前への送りバントをきっちりと成功。これが相手投手の悪送球につながり、先取点が入った。５回には１死二、三塁から中犠飛を放って４点目を挙げ、８回無死二塁でも投犠打に成功。その後、５点目が生まれた。

打力を武器に昨秋は代打がメインだったが、ＤＨ制導入に伴い「チャンスを絶対につかみ取ろう」とレギュラー奪取に成功。ベンチでは相手投手のタイミングを計り、味方の中軸への配球を参考に対策を練ったことも奏功した。イニング間には外野手のキャッチボール相手を務めながら、ダッシュをこなすなど、打席に立つ準備を工夫。大技小技で初戦突破に貢献し、「まだまだできると思う。次の試合でもできるようにやっていきたい」と意気込んだ。