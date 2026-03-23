◆センバツ第５日▽１回戦 英明５―３高川学園（２３日・甲子園）

英明（香川）が高川学園（山口）を振り切り、２０２３年センバツ以来、３年ぶり甲子園１勝を挙げた。先発したエース左腕・冨岡琥希（こうき、３年）は９回、２点差に詰め寄られ、なお２死一、三塁と一発逆転の危機にも動じず。空振り三振を奪い、歓喜のゲームセット。小学生時代に軟式の試合で敗れた相手、プロ注目の高川学園の最速１４６キロ右腕・木下瑛二（３年）に投げ勝った。

「負けたくなかった。負けないという気持ちで投げた」と胸を張った背番号１。「小学生の時（投手同士で）一度対戦して負けました。（木下は）小学生の時から真っすぐが速かった」と振り返った。

３回までに１安打５奪三振の木下に対し、４奪三振でパーフェクト投球と対抗した。だが、４回以降は、あえて張り合わなかった。最速１４１キロ。「ストレートは３回までに見せて、４回以降は変化球（主体）で。その方が９回まで、もつと思った」と打ち取る投球に切り替え、速いテンポで投げ込んだ。今春導入されたＤＨ制もフル活用し、イニング間は捕手の高田斗稀（とうま、３年）らと相手打者の傾向などをじっくりと話し合った。高田は「冨岡は入学時、コントロールが良くなかったけど、今はどんな球でもカウントが取れる。真っすぐも球速以上にキレがある」と、どこか誇らしげだ。

木下が８回５安打８奪三振５失点（自責１）で降板する中、６安打６奪三振３失点（自責０）で完投勝利した冨岡。試合後の整列では木下から「次も頑張って」と声を掛けられ、健闘をたたえ合った。「次も三振より打たせて取る投球で」と２回戦・東北（宮城）戦を見据えたエース。２３年春、夏に活躍した寿賀弘都（オリックス）ら先輩たちが達成していない甲子園１大会２勝へ。黄色の度合いが濃くなった新ユニホームで、冨岡ら英明ナインが次戦も躍動する。