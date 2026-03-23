ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７８、伊１０１ｂｐに大幅拡大
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７８、伊１０１ｂｐに大幅拡大
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間19:01時点）（%）
ドイツ 3.072
フランス 3.853（+78）
イタリア 4.084（+101）
スペイン 3.654（+58）
オランダ 3.219（+15）
ギリシャ 4.043（+97）
ポルトガル 3.592（+52）
ベルギー 3.735（+66）
オーストリア 3.426（+35）
アイルランド 3.361（+29）
フィンランド 3.393（+32）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間19:01時点）（%）
ドイツ 3.072
フランス 3.853（+78）
イタリア 4.084（+101）
スペイン 3.654（+58）
オランダ 3.219（+15）
ギリシャ 4.043（+97）
ポルトガル 3.592（+52）
ベルギー 3.735（+66）
オーストリア 3.426（+35）
アイルランド 3.361（+29）
フィンランド 3.393（+32）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）