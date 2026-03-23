ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７８、伊１０１ｂｐに大幅拡大

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間19:01時点）（%）
ドイツ　　　　3.072
フランス　　　3.853（+78）
イタリア　　　4.084（+101）
スペイン　　　3.654（+58）
オランダ　　　3.219（+15）
ギリシャ　　　4.043（+97）
ポルトガル　　　3.592（+52）
ベルギー　　　3.735（+66）
オーストリア　3.426（+35）
アイルランド　3.361（+29）
フィンランド　3.393（+32）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）