欧州株　ほぼ全面的に売られる、ＳＴマイクロは４．８％超の下げ

東京時間19:08現在
英ＦＴＳＥ100　 9726.35（-191.98　-1.94%）
独ＤＡＸ　　21942.84（-437.35　-1.95%）
仏ＣＡＣ40　 7524.03（-141.59　-1.85%）
スイスＳＭＩ　 12090.01（-230.98　-1.87%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

【銀行株】
東京時間19:08現在
ＨＳＢＣ　　　　　　 1129.60（-14.60　-1.28%）
バークレイズ　　　366.15（-7.75　-2.07%）
Ｓチャータード　 1488.50（-30.00　-1.98%）
ロイズＴＳＢ　　　　 88.30（-2.48　-2.73%）
ドイツ銀行　　　　　　24.06（-0.71　-2.85%）
コメルツバンク　　 29.65（-0.68　-2.24%）
ＢＮＰパリバ　　　　 79.42（-2.71　-3.30%）
ソシエテ　ジェネラル　 59.74（-1.24　-2.03%）
クレディ・アグリコル　　 15.66（-0.32　-2.00%）

【石油株】
東京時間19:08現在
ＢＰ　　　　　　　　　　 562.40（+0.10　+0.02%）
シェル 3403.50（-30.50　-0.89%）
トタル　　　　　　　　　　　 76.98（+0.02　+0.03%）

【鉱山株】
東京時間19:08現在
アントファガスタ　　　　 3008.00（-135.00　-4.30%）
アングロ・アメリカン　 2794.00（-73.00　-2.55%）
リオ・ティント　　　　　 6113.00（-133.00　-2.13%）

【テクノロジー株】
東京時間19:08現在
インフィニオンテクノロジーズ　 36.14（-1.51　-4.00%）
ＳＴマイクロエレクトロニクス　　 25.53（-1.32　-4.89%）
ＳＡＰ　　 151.58（-2.24　-1.46%）

【自動車株】
東京時間19:08現在
メルセデス・ベンツグループ　 50.18（-0.68　-1.34%）
ＢＭＷ　　　　 74.34（-1.42　-1.87%）
フォルクスワーゲン　 85.90（-1.10　-1.26%）
ルノー　　　　 27.13（-0.51　-1.85%）
ステランティス　　　 5.36（-0.16　-2.93%）