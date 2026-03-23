欧州株 ほぼ全面的に売られる、ＳＴマイクロは４．８％超の下げ
欧州株 ほぼ全面的に売られる、ＳＴマイクロは４．８％超の下げ
東京時間19:08現在
英ＦＴＳＥ100 9726.35（-191.98 -1.94%）
独ＤＡＸ 21942.84（-437.35 -1.95%）
仏ＣＡＣ40 7524.03（-141.59 -1.85%）
スイスＳＭＩ 12090.01（-230.98 -1.87%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
【銀行株】
東京時間19:08現在
ＨＳＢＣ 1129.60（-14.60 -1.28%）
バークレイズ 366.15（-7.75 -2.07%）
Ｓチャータード 1488.50（-30.00 -1.98%）
ロイズＴＳＢ 88.30（-2.48 -2.73%）
ドイツ銀行 24.06（-0.71 -2.85%）
コメルツバンク 29.65（-0.68 -2.24%）
ＢＮＰパリバ 79.42（-2.71 -3.30%）
ソシエテ ジェネラル 59.74（-1.24 -2.03%）
クレディ・アグリコル 15.66（-0.32 -2.00%）
【石油株】
東京時間19:08現在
ＢＰ 562.40（+0.10 +0.02%）
シェル 3403.50（-30.50 -0.89%）
トタル 76.98（+0.02 +0.03%）
【鉱山株】
東京時間19:08現在
アントファガスタ 3008.00（-135.00 -4.30%）
アングロ・アメリカン 2794.00（-73.00 -2.55%）
リオ・ティント 6113.00（-133.00 -2.13%）
【テクノロジー株】
東京時間19:08現在
インフィニオンテクノロジーズ 36.14（-1.51 -4.00%）
ＳＴマイクロエレクトロニクス 25.53（-1.32 -4.89%）
ＳＡＰ 151.58（-2.24 -1.46%）
【自動車株】
東京時間19:08現在
メルセデス・ベンツグループ 50.18（-0.68 -1.34%）
ＢＭＷ 74.34（-1.42 -1.87%）
フォルクスワーゲン 85.90（-1.10 -1.26%）
ルノー 27.13（-0.51 -1.85%）
ステランティス 5.36（-0.16 -2.93%）
東京時間19:08現在
英ＦＴＳＥ100 9726.35（-191.98 -1.94%）
独ＤＡＸ 21942.84（-437.35 -1.95%）
仏ＣＡＣ40 7524.03（-141.59 -1.85%）
スイスＳＭＩ 12090.01（-230.98 -1.87%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
【銀行株】
東京時間19:08現在
ＨＳＢＣ 1129.60（-14.60 -1.28%）
バークレイズ 366.15（-7.75 -2.07%）
Ｓチャータード 1488.50（-30.00 -1.98%）
ロイズＴＳＢ 88.30（-2.48 -2.73%）
ドイツ銀行 24.06（-0.71 -2.85%）
コメルツバンク 29.65（-0.68 -2.24%）
ＢＮＰパリバ 79.42（-2.71 -3.30%）
ソシエテ ジェネラル 59.74（-1.24 -2.03%）
クレディ・アグリコル 15.66（-0.32 -2.00%）
【石油株】
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ＢＰ 562.40（+0.10 +0.02%）
シェル 3403.50（-30.50 -0.89%）
トタル 76.98（+0.02 +0.03%）
【鉱山株】
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アントファガスタ 3008.00（-135.00 -4.30%）
アングロ・アメリカン 2794.00（-73.00 -2.55%）
リオ・ティント 6113.00（-133.00 -2.13%）
【テクノロジー株】
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インフィニオンテクノロジーズ 36.14（-1.51 -4.00%）
ＳＴマイクロエレクトロニクス 25.53（-1.32 -4.89%）
ＳＡＰ 151.58（-2.24 -1.46%）
【自動車株】
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メルセデス・ベンツグループ 50.18（-0.68 -1.34%）
ＢＭＷ 74.34（-1.42 -1.87%）
フォルクスワーゲン 85.90（-1.10 -1.26%）
ルノー 27.13（-0.51 -1.85%）
ステランティス 5.36（-0.16 -2.93%）