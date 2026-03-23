どうとんぼり神座＝優しい味の印象を覆した人気限定メニューを復刻 『香ばし野菜のスタミナラーメン』
ラーメンレストラン「どうとんぼり神座」は、人気期間限定メニューを復刻する神座40周年企画「かむ博」の第1弾として、『香ばし野菜のスタミナラーメン』を3月25日〜5月20日の期間限定で販売する。
【画像】期間限定で復活する『香ばし野菜のスタミナラーメン』
2024年度発売された期間限定メニューでNo.1売上を記録した「スタミナラーメン」が、人気期間限定メニューを復刻する神座40周年企画「かむ博」の第1弾として登場する。
彩り豊かな野菜と赤い豆板醤、そしてしっかり炒めたにんにくの香りが引き立ち、食欲を刺激。野菜をたくさんとれ、にんにくでスタミナがつく、仕事や家事・育児などの活力になる一杯となる。
「優しい味の神座を覆した、思い切り頬張りたくなる力強い味をぜひご賞味ください」と呼びかける。
■メニュー概要
販売期間：2026年3月25日（水）〜 5月20日（水）
販売店舗：全店（※一部新店を除く）
価格：1210円〜
※価格は店舗により異なる
※全て税込価格
【画像】期間限定で復活する『香ばし野菜のスタミナラーメン』
2024年度発売された期間限定メニューでNo.1売上を記録した「スタミナラーメン」が、人気期間限定メニューを復刻する神座40周年企画「かむ博」の第1弾として登場する。
彩り豊かな野菜と赤い豆板醤、そしてしっかり炒めたにんにくの香りが引き立ち、食欲を刺激。野菜をたくさんとれ、にんにくでスタミナがつく、仕事や家事・育児などの活力になる一杯となる。
「優しい味の神座を覆した、思い切り頬張りたくなる力強い味をぜひご賞味ください」と呼びかける。
■メニュー概要
販売期間：2026年3月25日（水）〜 5月20日（水）
販売店舗：全店（※一部新店を除く）
価格：1210円〜
※価格は店舗により異なる
※全て税込価格