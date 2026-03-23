政府は２３日、２０２６年度予算案が今年度内に成立しない場合に備え、暫定予算案を編成する方向で検討に入った。

高市首相が自民党役員会で「不測の事態に備える」と述べ、編成の準備を進める考えを示した。首相は２６年度予算案の年度内成立を目指す姿勢を堅持しており、週内にも対応を決める見通しだ。

自民党の松山政司参院議員会長、石井準一参院幹事長ら自民参院幹部は２３日、首相官邸で木原官房長官と面会し、参院で審議中の２６年度予算案の年度内成立が厳しい情勢にあると伝えた。少数与党の参院で、野党は十分な審議時間の確保と暫定予算の編成を求め、応じなければ、予算案や予算関連法案の審議に応じない構えを見せているためだ。

木原氏はその後の記者会見で「政府としては年度内成立が必要と考えている。不測の事態に備えて暫定予算を編成する方向で検討したいと（松山氏らに）申し上げた」と語った。

１３日に衆院を通過した予算案は憲法の規定で４月１１日までに参院で採決されなければ、自然成立する。暫定予算案は４月１〜１１日に必要な経費を賄う「つなぎ」の予算となる。国から地方自治体に配る地方交付税や、戦没者遺族らに支払う恩給費、社会保障関連費が中心となる方向だ。

暫定予算案の編成と審議入りは、２６年度予算案の年度内成立の断念が前提となる。首相はぎりぎりまで可能性が残されていないかどうかを見極めたい意向で、与党は引き続き野党に年度内の採決に向けた協力を呼びかける方針だ。