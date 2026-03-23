俳優伊藤淳史（42）と原日出子（66）が23日、都内でNHKスペシャル「富士山大噴火 迫る“灰色の悪夢”」（4月5日、12日午後9時）の取材会に出席した。

火山大国の日本が将来直面する可能性のある富士山噴火の現実をドラマとドキュメンタリーで伝える2026年最初のNHKスペシャル。伊藤は「当事者意識を持つことができました。NHKスペシャルさんでやるということは、富士山の噴火も遠い未来ではないのではないかなと。東京でもあそこまで火山灰が降るんだと恐怖を感じました」と振り返った。

原も「こうしたことが起こった時に備えがちゃんとあるのかとか考えさせられました。大変勉強になる番組だったので」と語り「危機管理がいかに大事か。これからいろんなことの危機管理を常にどこかで意識していかないといけないなと考えながら臨んでいました」と話した。

伊藤は自宅のガスこんろなどを点検したといい、原は家族全員でもしものためにスマートフォンの予備バッテリーを常に携帯することを心がけるようになったという。原は「小さいのに明るい懐中電灯みたいなやつがあるじゃないですか。あれも家族全員分買いました」と明かしていた。