日本戦控えるイングランド代表、負傷のエゼに代わって5年半ぶりにバーンズを招集か…クアンサーも不参加へ
3月シリーズでウルグアイ代表、日本代表と対戦するイングランド代表において、負傷のFWエベレチ・エゼ(アーセナル)に代わってMFハービー・バーンズ(ニューカッスル)が追加招集される見込みだという。英『BBC』が伝えた。
イングランドサッカー協会(FA)は20日に、3月の国際親善試合に臨むイングランド代表メンバー35人を発表した。メンバーに名を連ねていたエゼだが、下肢の負傷によって22日に開催されたカラバオ杯決勝を欠場。試合後、「エゼはイングランド代表として国際親善試合に出場するのか?」と問われたアーセナルのミケル・アルテタ監督が、「いや、彼は出場しない」と答えたように招集は見送られるようだ。
英『BBC』によると、エゼの代わりに招集される見込みなのがバーンズだという。1997年12月9日生まれの28歳は、20年10月に一度イングランド代表に招集されており、今回招集されれば実に5年半ぶりの招集となる。
また、同様にイングランド代表メンバーに招集されていたDFジャレル・クアンサー(レバークーゼン)が太ももの負傷により欠場することが、クラブから発表されている。
イングランドサッカー協会(FA)は20日に、3月の国際親善試合に臨むイングランド代表メンバー35人を発表した。メンバーに名を連ねていたエゼだが、下肢の負傷によって22日に開催されたカラバオ杯決勝を欠場。試合後、「エゼはイングランド代表として国際親善試合に出場するのか?」と問われたアーセナルのミケル・アルテタ監督が、「いや、彼は出場しない」と答えたように招集は見送られるようだ。
また、同様にイングランド代表メンバーに招集されていたDFジャレル・クアンサー(レバークーゼン)が太ももの負傷により欠場することが、クラブから発表されている。