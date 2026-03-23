フォーサーズ事務局は、4月3日（金）の「フォーサーズの日」を記念したプレゼントキャンペーンを開催する。

OMデジタルソリューションズ株式会社が運営・管理するフォーサーズ事務局が主催するもので、X上で「私がマイクロフォーサーズを選ぶ理由」をテーマにした投稿を募集。計7名に、Amazonギフトカード3,000円分をプレゼントする。

参加するには、同事務局公式Xアカウント（@fourthirds43）をフォローして「私がマイクロフォーサーズを選ぶ理由」を投稿。その際に、ハッシュタグ「#4月3日はフォーサーズの日を祝おう」をつけて、フォーサーズ・マイクロフォーサーズ機器の写真・動画または、それらで撮影した写真・動画も合わせて投稿する必要がある。

応募期間

2026年3月23日（月）～4月3日（金）23時59分



応募方法

フォーサーズ事務局公式XアカウントのFourThirdsSystem（@fourthirds43）をフォロー ハッシュタグ 「#4月3日はフォーサーズの日を祝おう」 を記載 フォーサーズ・マイクロフォーサーズ機器の写真・動画、またはそれらで撮影した写真・動画を添付 「私がマイクロフォーサーズを選ぶ理由」を記載