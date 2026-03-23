キャンペーン：「私がマイクロフォーサーズを選ぶ理由」をXで募集 「フォーサーズの日」記念でAmazonギフトカードプレゼント
フォーサーズ事務局は、4月3日（金）の「フォーサーズの日」を記念したプレゼントキャンペーンを開催する。
OMデジタルソリューションズ株式会社が運営・管理するフォーサーズ事務局が主催するもので、X上で「私がマイクロフォーサーズを選ぶ理由」をテーマにした投稿を募集。計7名に、Amazonギフトカード3,000円分をプレゼントする。
参加するには、同事務局公式Xアカウント（@fourthirds43）をフォローして「私がマイクロフォーサーズを選ぶ理由」を投稿。その際に、ハッシュタグ「#4月3日はフォーサーズの日を祝おう」をつけて、フォーサーズ・マイクロフォーサーズ機器の写真・動画または、それらで撮影した写真・動画も合わせて投稿する必要がある。
応募期間
2026年3月23日（月）～4月3日（金）23時59分
応募方法フォーサーズ事務局公式XアカウントのFourThirdsSystem（@fourthirds43）をフォロー ハッシュタグ 「#4月3日はフォーサーズの日を祝おう」 を記載 フォーサーズ・マイクロフォーサーズ機器の写真・動画、またはそれらで撮影した写真・動画を添付 「私がマイクロフォーサーズを選ぶ理由」を記載
ふと気づく、その軽さと機動力- FourThirdsSystem (@fourthirds43) March 23, 2026
お気に入りの瞬間
ー瞬のチャンスを切り取る
さあ、あなたはなぜマイクロフォーサーズ？
ー枚の写真や動画と一緒に投稿で
ずばり🎁ギフトカードが当たる！計7名
今年もやります！#4月3日はフォーサーズの日を祝おう
締切：2026年4月3日（金）https://t.co/QizufMWI91 pic.twitter.com/5fk0fEoqUH