平和公園の原爆供養塔に納められ、「遺髪」のDNA型鑑定で初めて身元が判明した遺骨が、遺族に引き渡されました。



平和公園にある原爆供養塔には、引き取り手のないおよそ7万人の遺骨が納められています。3月22日、身元が特定された遺骨が遺族らに引き渡されました。



■遺族「よかったね。」



返還されたのは、13歳で被爆し亡くなった「梶山初枝さん」の遺骨です。きっかけは2025年5月。名前が分かっている812人が記載された納骨名簿にある「鍛治山ミチ子」は、「梶山初枝ではないか」という遺族からの問い合わせでした。





広島市は、骨つぼに残されていた遺髪を使った初めてのDNA型鑑定を実施。妹の美智子さんと照合した結果、血縁関係にあることが分かり、身元を特定しました。■妹たち「お姉さん（美智子さん）の服着とったんじゃろうね。名前がついとったんじゃろうね。妹の服着て出とったんじゃろう。」初枝さんを探し続けてきた妹たち… 81年ぶりの再会です。■初枝さんの妹 美智子さん「夢を見ているような感じ胸がいっぱい。」■初枝さんの甥 梶山修治さん「やっとお迎えに来ることができました。きょうから家族とともに過ごす初枝の姿を想像すると、言葉に尽くせない思いがこみあげてきます。」原爆供養塔の骨つぼからは52人の遺髪が見つかっていて、市は今後も遺族からの申し出があれば、DNA型鑑定を行う方針です。2026年3月23日 放送