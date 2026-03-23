

○大光 <3160> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.0％にあたる15万株(金額で8565万円)を上限に、3月24日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○ＧＭＯコマス <410A> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.00％にあたる16万6000株(金額で2億6560万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は4月1日から6月30日まで。



○日立 <6501> [東証Ｐ]

発行済み株式数の1.00％にあたる4600万株の自社株を消却する。消却予定日は3月31日。



○ブリッジ－Ｇ <7039> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の5.24％にあたる18万8500株(金額で3億3760万3500円)を上限に、3月24日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○東京海上 <8766> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.6％にあたる4820万7200株(金額で2874億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は4月1日から9月18日まで。



○玉井船 <9127> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の20.7％にあたる40万株(金額で17億1000万円)を上限に、3月24日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



［2026年3月23日］



株探ニュース

