モデルでラジオパーソナリティーの川村茉由（34）が23日までに、インスタグラムを更新。DJ南城大輔（49）との結婚と妊娠を発表した。

川村は「いつも応援してくださっている皆さまへ。私事ではありますが、ご報告があります。この度、新しい命を授かったことをご報告させて頂きます。また、同じラジオ局でDJをしている南城大輔さんと結婚し、これまで夫婦として歩んでまいりましたことも、併せてご報告させて頂きます」と報告した。

続けて「お伝えするタイミングを慎重に考えてきましたが、支えてくださった皆さまに、ようやくこうしてお伝えできることを嬉しく思います。出産は5月初旬を予定しています」と打ち明け「これまでと変わらず無理のない程度に、大好きな仕事にも向き合っていきます。これからは、ママというミッションがプラスされ少し不安な面もありますが、逆にそれもまた自分自身のパワーにして、ますます精進していきたいと今はワクワクの方が大きいです。私らしくいつも笑顔でいられるように頑張ります！」と意気込んだ。

また「あたたかく見守っていただけたら嬉しいです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。川村茉由」と呼びかけた。

川村は大学在学時よりモデルとしての活動をスタート。13年に結成されたモデルガールズユニット「SAKAE GIRLS」ではリーダーを務めていた。スリーサイズはB80−W59−H88センチ。