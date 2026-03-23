3月8日、9人組アイドルグループ・Snow Manの宮舘涼太がパーソナリティを務めるTBSラジオ『宮舘涼太のロイヤルサロン』の公式Xアカウントが、同日の放送内容を告知。そのトークテーマが思わぬ注目を集めている。

公式Xでは、《今日は！新企画》と題して放送内容を紹介。番組ではTBSの杉山真也アナウンサーをゲストに迎え、『ロイヤルに学ぶ…アナウンサーのtechnic』というテーマでトークをおこなうことが明かされた。

しかし、このタイトルが話題となったのは、宮舘をめぐる最近の報道が影響している。

「2月25日、『女性セブンプラス』が宮舘さんと日本テレビ・黒田みゆアナウンサーの交際を報じました。STARTO ENTERTAINMENTは《友人の1人です》とコメントを発表しています。

宮舘さんは、3月15日のブログで『この度はみんなを不安な思いにさせて本当にごめんなさい』と謝罪する文面をつづりましたが、8日の段階ではなにも言及していませんでした。

そんなタイミングで “アナウンサー” をテーマにした企画が告知されたことで、SNSではさまざまな反応が寄せられました」（芸能ジャーナリスト）

X上では、

《このタイトルはさすがに強心臓。スキャンダルなんて屁とも思ってなさそう》

《タイミングとはいえ本当に》

《なんか全てのタイミングが悪くてかわいそうになってきた》

といった声があがっている。

さらに、告知投稿では “technic” という英語表記の後に赤いハートの絵文字が添えられていたことも注目された。宮舘はメンバーカラーが赤で知られているが、熱愛報道後という状況もあってさまざまな憶測を呼ぶ形となった。

「テーマ自体は杉山アナウンサーをゲストに迎えた企画として自然ですが、熱愛報道後というタイミングが重なり、ファンの受け取り方が敏感になっていた面はあるでしょう。SNS時代はタイトルや絵文字など細かな表現も拡散されやすく、制作側も配慮が求められます」（前出・芸能ジャーナリスト）

実際の放送では、杉山アナウンサーから「ゆっくり話すことで内容が伝わりやすくなる」といった話し方のコツが紹介され、宮舘がリスナーからのメール読みあげでアドバイスを受ける場面もあった。途中で杉山アナウンサーが言葉を噛む一幕もあり、番組は終始和やかな雰囲気で放送された。

一方、Snow Manは、4月29日に初のトリプルA面シングル『BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！』の発売を控えている。今回の報道やSNSでの反応が、今後のファン心理や売り上げ動向にどのような影響を与えるのかにも関心が集まっている。