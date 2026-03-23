3月20日、女優の瀬戸朝香がInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、注目を集めている。夫・井ノ原快彦（よしひこ）の所属した「V6」が解散して5年が経とうとしているが、メンバーの“元アイドル妻” たちの活躍が際立っているようだ。

瀬戸は《次なる役作りのため黒髪にしました》とつづり、近影をアップした。

「2025年12月のInstagramで、金色に近いハイトーンを見せた瀬戸さんは、それ以降、明るい髪色を続けていました。今回は、黒髪で一気に落ち着いた雰囲気になりました。

瀬戸さんは4月期のドラマ『タツキ先生は甘すぎる!』（日本テレビ系）に出演します。『役作りのため』としているので、ドラマで新しい髪型がお披露目になるかもしれません」（スポーツ紙記者）

“黒髪激変” した瀬戸に対して、Instagramのコメント欄では《若返ってます》《ドキッとしました》《より一層セクシーです》など、驚く声が聞かれている。

瀬戸は、2007年に井ノ原と結婚し、2人の子どもが生まれ、“V6の妻” としても認知されてきた。くしくも、同じくV6メンバーと結婚し、最近、ビジュアルの変化が話題になった女優がいる。

「3月7日のファッション誌『FASHION SNAP』のInstagramで、宮崎あおいさんが金髪にイメチェンした姿を披露しました。これまで黒髪やブラウン系の色が多かっただけに、ハイトーンカラーが注目を集めたのです。

宮崎さんは2017年に岡田准一さんと再婚し、2025年8月の『女性セブンプラス』で、4人の子どもが生まれていると伝えられました」（芸能担当記者）

瀬戸、宮崎ともに子どもが生まれたこともあってか、女優としての露出が減った時期もあった。しかし、近年は “復帰ムード” が漂っている。

「瀬戸さんは、2025年1月期のドラマ『アンサンブル』（日本テレビ系）で、7年ぶりに連ドラにレギュラー出演しました。さらに、同年8月から中京圏のローカル情報番組『スイッチ!』（東海テレビ）の土曜日コメンテーターとして出演し、2026年3月30日から、朝の情報番組『ZIP!』（日本テレビ系）の月曜メインパーソナリティーを務めることも決まっています。

一方、宮崎さんも、2025年10月期のドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）で、13年ぶりに民放の連ドラ出演を果たし、2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟!』にも出演しています。V6は2021年に解散しましたが、“元アイドル妻” たちの活躍が続いています」（同）

井ノ原、岡田は、夫婦で活躍の幅を広げていきそうだ。