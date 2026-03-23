TVアニメ『カリスマ』2027年1月からTBS系にて全国放送決定！ ティザービジュアル公開
アニメ『カリスマ』（TBS系）が、2027年1月から全国放送されることが決定。あわせて、ティザービジュアルとティザービジュアル解禁映像が公開された。
【動画】『カリスマ』ティザービジュアル解禁映像
「カリスマ」は、音楽原作キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」の開発・運営を手がけるEVIL LINE RECORDSと株式会社Dazedが手がける二次元キャラクターコンテンツだ。2025年11月に開催された「カリスマガンボツアー」幕張公演にて、テレビアニメ化が発表されていた。
今回のアニメ化では、YouTubeで配信されている原作ドラマに引き続き、原作をDazed CO., LTD.・松原秀、キャラクター原案をえびも、音楽をEVIL LINE RECORDSが担当する。さらに、『劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX』の総監督も務めた古田丈司を監督に迎え、『BLEACH 千年血戦篇』や『おそ松さん』を手がけるPIERROT FILMSがアニメーション制作を務める。
このたび、ティザービジュアルとティザービジュアル解禁映像が公開。公式ティザーサイトもオープンした。
アニメ『カリスマ』は、TBS系にて2027年1月より放送。
【動画】『カリスマ』ティザービジュアル解禁映像
「カリスマ」は、音楽原作キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」の開発・運営を手がけるEVIL LINE RECORDSと株式会社Dazedが手がける二次元キャラクターコンテンツだ。2025年11月に開催された「カリスマガンボツアー」幕張公演にて、テレビアニメ化が発表されていた。
このたび、ティザービジュアルとティザービジュアル解禁映像が公開。公式ティザーサイトもオープンした。
アニメ『カリスマ』は、TBS系にて2027年1月より放送。