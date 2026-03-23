TVアニメ『カリスマ』、2027年1月TBS系にて全国放送決定
TVアニメ『カリスマ』が、2027年1月にTBS系にて全国放送されることが決定し、ティザービジュアルが公開された。
2025年11月に開催された＜カリスマガンボツアー＞幕張公演にて告知された『カリスマ』のTVアニメ化。原作ドラマに引き続き、原作をDazed CO.,LTD.・松原秀、キャラクター原案をえびも、音楽をEVIL LINE RECORDSが務め、新たに「劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX」の総監督も務めた古田丈司を監督に迎え、「BLEACH 千年血戦篇」や「おそ松さん」を手掛けるPIERROT FILMSがアニメーション制作を担当し、TBS系にて全国放送されることが明らかとなった。
ティザービジュアル解禁映像も公開され、TVアニメ『カリスマ』公式ティザーサイトもオープンしている。
TVアニメ『カリスマ』
放送情報：2027年1月TBS系にて全国放送
ティザーサイト：https://anime.charisma-house.com/
CAST：
伊藤ふみや：小野友樹
草薙理解：山中真尋
本橋依央利：福原かつみ
猿川 慧：細田健太
湊 大瀬：日向朔公
テラ：大河元気
天堂天彦：橋詰知久
STAFF：
原作：Dazed CO.,LTD. 松原秀
キャラクター原案：えびも
監督：古田丈司
シリーズ構成・脚本：松原秀
アニメーション制作：PIERROT FILMS
音楽：EVIL LINE RECORDS
製作幹事：TBSテレビ
特報映像：https://youtu.be/BIN5GFgnMTE
ティザービジュアル解禁映像：https://youtu.be/Z80hyl7HdYA
(C)CHARISMA ANIME
関連リンク
◆『カリスマ』 オフィシャルサイト
◆『カリスマ』 オフィシャルX
◆『カリスマ』 オフィシャルYouTubeチャンネル
◆『カリスマ』 オフィシャルTikTok