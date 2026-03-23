TVアニメ『カリスマ』が、2027年1月にTBS系にて全国放送されることが決定し、ティザービジュアルが公開された。

2025年11月に開催された＜カリスマガンボツアー＞幕張公演にて告知された『カリスマ』のTVアニメ化。原作ドラマに引き続き、原作をDazed CO.,LTD.・松原秀、キャラクター原案をえびも、音楽をEVIL LINE RECORDSが務め、新たに「劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX」の総監督も務めた古田丈司を監督に迎え、「BLEACH 千年血戦篇」や「おそ松さん」を手掛けるPIERROT FILMSがアニメーション制作を担当し、TBS系にて全国放送されることが明らかとなった。

ティザービジュアル解禁映像も公開され、TVアニメ『カリスマ』公式ティザーサイトもオープンしている。

◆TVアニメ『カリスマ』公式ティザーサイト

TVアニメ『カリスマ』

放送情報：2027年1月TBS系にて全国放送

ティザーサイト：https://anime.charisma-house.com/ CAST：

伊藤ふみや：小野友樹

草薙理解：山中真尋

本橋依央利：福原かつみ

猿川 慧：細田健太

湊 大瀬：日向朔公

テラ：大河元気

天堂天彦：橋詰知久 STAFF：

原作：Dazed CO.,LTD. 松原秀

キャラクター原案：えびも

監督：古田丈司

シリーズ構成・脚本：松原秀

アニメーション制作：PIERROT FILMS

音楽：EVIL LINE RECORDS

製作幹事：TBSテレビ 特報映像：https://youtu.be/BIN5GFgnMTE

ティザービジュアル解禁映像：https://youtu.be/Z80hyl7HdYA (C)CHARISMA ANIME