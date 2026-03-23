帰りの会、バンド結成6周年を記念して東京・渋谷WWW Xにてワンマンライブ開催決定。アニメ『暗殺教室』とのコラボMV公開
帰りの会が、結成6周年のアニバーサリーイヤーを記念し、8月1日に東京・渋谷WWW Xにてワンマンライブを開催することを発表した。
公演タイトルは＜ひとりぼっちのパレード＞。当日は、楽曲の世界観を増幅させる緻密な映像演出が予定されており、視覚と聴覚の両面から「帰りの会」の真骨頂を体感できる一夜になるという。
また、アニメ『暗殺教室』とのコラボレーションMVがYouTubeのジャンプチャンネルにて公開された。今回のコラボMVは、アニメ『暗殺教室』再放送の第3弾エンディングテーマに、帰りの会の楽曲「スピカ」が起用されたことで実現した。
エンディングを彩る「スピカ」は、圧倒的な疾走感とボーカル・春原染の儚くも芯のある歌声が夜空に響き渡るような、バンドの新たな代表曲となるキラーチューンに仕上がっているという。コラボMVでは、楽曲に合わせて殺せんせーと雪村先生、渚と業の対比、そして3年E組の結束が描かれているという。さらに、殺せんせーVS死神の死闘やE組の別れと未来など、本編の名シーンを贅沢に使用。また「スピカ」のオリジナルMVから踏襲された書き文字に、殺せんせーの触手をイメージした歌詞アニメーションが散りばめられ、作品の世界観をより深く表現した映像になっているとのことだ。
◾️＜帰りの会 6th anniversary live「ひとりぼっちのパレード」＞
日時：2026年8月1日（土）東京・渋谷WWW X
OPEN 17:15｜START 18:00
チケット：http://eplus.jp/kaeri_no_kai/
◾️「スピカ」
2026年1月14日（水）リリース
配信：https://kaerinokai.lnk.to/Spica
◾️アニメ『暗殺教室』
▼作品HP／SNS
公式サイト： https://ansatsu-anime.com/
公式X：@ansatsu_anime （https://x.com/ansatsu_anime）
公式TikTok：@ansatsu_anime（https://www.tiktok.com/@ansatsu_anime）
▼放送情報
第2期再放送 2025年10月2日（木）より放送中！
フジテレビ：毎週木曜25:45-26:15枠
カンテレ：毎週木曜26:45-27:15枠
BSフジ：毎週火曜24:00-24:30枠
※放送日時は変更となる場合がございます。
※TVer、FODにて放送翌日正午より1週間見逃し配信
▼映画情報
『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』
3月20日（金）より全国公開中！
▼STAFF
『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』
原作：「暗殺教室」松井優征（集英社 ジャンプコミックス刊）
監督：北村真咲
脚本：上江洲誠
キャラクターデザイン：樋上あや
メインテーマ：佐藤直紀
音楽：出羽良彰 石塚徹
アニメーション制作：Lerche
配給：エイベックス・フィルムレーベルズ
製作：アニメ「暗殺教室」製作委員会2025
▼CAST
殺せんせー：福山潤
烏間惟臣：杉田智和
イリーナ・イェラビッチ：伊藤静
潮田渚／蛍：渕上舞
茅野カエデ：洲崎綾
赤羽業：岡本信彦
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