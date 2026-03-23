帰りの会が、結成6周年のアニバーサリーイヤーを記念し、8月1日に東京・渋谷WWW Xにてワンマンライブを開催することを発表した。

公演タイトルは＜ひとりぼっちのパレード＞。当日は、楽曲の世界観を増幅させる緻密な映像演出が予定されており、視覚と聴覚の両面から「帰りの会」の真骨頂を体感できる一夜になるという。

また、アニメ『暗殺教室』とのコラボレーションMVがYouTubeのジャンプチャンネルにて公開された。今回のコラボMVは、アニメ『暗殺教室』再放送の第3弾エンディングテーマに、帰りの会の楽曲「スピカ」が起用されたことで実現した。

エンディングを彩る「スピカ」は、圧倒的な疾走感とボーカル・春原染の儚くも芯のある歌声が夜空に響き渡るような、バンドの新たな代表曲となるキラーチューンに仕上がっているという。コラボMVでは、楽曲に合わせて殺せんせーと雪村先生、渚と業の対比、そして3年E組の結束が描かれているという。さらに、殺せんせーVS死神の死闘やE組の別れと未来など、本編の名シーンを贅沢に使用。また「スピカ」のオリジナルMVから踏襲された書き文字に、殺せんせーの触手をイメージした歌詞アニメーションが散りばめられ、作品の世界観をより深く表現した映像になっているとのことだ。

https://youtu.be/BJl6KE0U2bA

◾️＜帰りの会 6th anniversary live「ひとりぼっちのパレード」＞ 日時：2026年8月1日（土）東京・渋谷WWW X

OPEN 17:15｜START 18:00

チケット：http://eplus.jp/kaeri_no_kai/

◾️「スピカ」

2026年1月14日（水）リリース

配信：https://kaerinokai.lnk.to/Spica

◾️アニメ『暗殺教室』 ▼作品HP／SNS

公式サイト： https://ansatsu-anime.com/

公式X：@ansatsu_anime （https://x.com/ansatsu_anime）

公式TikTok：@ansatsu_anime（https://www.tiktok.com/@ansatsu_anime） ▼放送情報

第2期再放送 2025年10月2日（木）より放送中！

フジテレビ：毎週木曜25:45-26:15枠

カンテレ：毎週木曜26:45-27:15枠

BSフジ：毎週火曜24:00-24:30枠

※放送日時は変更となる場合がございます。

※TVer、FODにて放送翌日正午より1週間見逃し配信 ▼映画情報

『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』

3月20日（金）より全国公開中！ ▼STAFF

『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』

原作：「暗殺教室」松井優征（集英社 ジャンプコミックス刊）

監督：北村真咲

脚本：上江洲誠

キャラクターデザイン：樋上あや

メインテーマ：佐藤直紀

音楽：出羽良彰 石塚徹

アニメーション制作：Lerche

配給：エイベックス・フィルムレーベルズ

製作：アニメ「暗殺教室」製作委員会2025 ▼CAST

殺せんせー：福山潤

烏間惟臣：杉田智和

イリーナ・イェラビッチ：伊藤静

潮田渚／蛍：渕上舞

茅野カエデ：洲崎綾

赤羽業：岡本信彦

ほか