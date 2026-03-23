お出掛け日和となった22日までの3連休。



長野市の城山動物園では「春の動物園まつり」が開かれ、多くの家族連れなどでにぎわいを見せました。



飯山市から

「楽しい」

Q.何が楽しいですか？

「お猿さん」



イベントでは、餌やり体験や動物との触れ合いも企画され、来園者は写真を撮るなど思い思いに楽しんでいました。



中にはこんな声も…。



都内から帰省

「物価の上昇はすごく感じているので、今回も実家で宿泊代ただの所で楽しもうかなと思って3連休来ました」





長野市内から「ちょっと楽しんであとはおうちでゆっくりっていう感じですね」「遠出はあまりしなくなりましたね」緊迫の度合いを増す中東情勢。ホルムズ海峡が事実上封鎖され、原油価格高騰の原因となり、先行きが不透明の中迎えた今回の3連休。ガソリン価格の高騰で“旅行控え”もささやかれる中、県内有数の観光名所、松本城を訪れた人たちからもこんな声が…。都内から「ガソリン価格が上がる1日前に満タンにして。こっち（長野県）に来て20円か30円上がっているので、これがどこまで続くのかというのは気になるところ」Q.長野県で給油しましたか？「ここに来る前に岐阜県に行っていて20リットルぐらい入れました。満タンにはせずに」岐阜から「高速で来たので高速で入れたんですけど、やっぱり高速道路は高くて（レギュラー1リットル）220円行っていて高かったです」ラーメン店「のりトッピング！」22日までの3日間、佐久市で開かれたラーメンのイベント。県内各地から6店舗が出店し、1杯1000円で提供。訪れた人たちはそれぞれの店の味を楽しんでいました。男の子「うん。おいしいね」ラーメンの食べ歩きのために埼玉からやって来たというこちらの男性。埼玉から（男性）「長野って（ガソリン価格）が高いじゃないですか。高いです。だからなるべく長野で給油はしないように考えてはいるんですけど」4925「他のことを削ってでもラーメンは食べますもんね」そのラーメンを提供する側に原油価格の高騰について聞いてみると…。ラーメン将太（南箕輪村）店主 城倉雄也さん「正直なところガスとか電気とかも徐々に上がりつつあるので。野菜は特に変動が激しくて、麺とか野菜類とかのりに関しては燃料費にかかわってくる部分になるのでそこは一番痛いところですよね」光熱費だけでなく、材料費の高騰に頭を抱えています。ラーメン将太（南箕輪村）店主 城倉雄也さん「今の商品価格設定的にも上げる訳に行かない状況で急激に上がってしまっているので対応が間に合わないという部分に関してはすごく困っている部分」ラーメン業界にも大打撃を与えている原油価格の高騰。それでもこうしたイベントを開くワケとは…。イベントを主催した竹幸商店 竹内浩太社長「今は非常に厳しい状況です。その中でやっぱりラーメンを楽しんでもらいたいという気持ちをやっぱり僕らはやめないように。お客さんがおいしいラーメンを食べに来てくれるって姿が一番の励みになっているので正直今は我慢かな」