無断・架空の党員登録問題で自民党県連の役職を解任され、先月の衆議院選挙は比例代表で当選した田畑裕明衆議院議員について、比例区の支部長とする自民党本部の方針に県連が同意しました。



自民党県連はきょう常任総務会を開き、党本部から示されていた選挙区と比例区の支部長の選任について協議しました。

その結果、田畑裕明議員を富山県の衆議院比例区第一支部長に、同じく比例代表で当選した古井康介議員を第二支部長にする党本部の方針に同意しました。





また、富山1区の支部長については無断・架空の党員登録問題で田畑議員が外れた後空席となっていましたが、選挙区で当選した中田宏議員としました。富山2区の支部長は上田英俊議員、富山3区の支部長は橘慶一郎議員とすることにも同意しました。会合の後、宮本光明幹事長は、県連の独自の判断で、比例区の支部長2人に誓約書を書いてもらったと述べました。内容は、県連の規範を守ることや、選挙区支部長の選任に同意し、しっかりと連携して政治活動に取り組むこととしています。また支部長のポストは、県連の役職とは連動しないとしています。自民党県連 宮本光明幹事長「多くの県民のなかにも市連としても、田畑さんが当選されたけれど、説明責任が本当に果たされたのかどうか疑問をお持ちの方々は多くいると聞いています。県連としてはそうした声も含めて、いかに富山県連としてひとつのかたちで前に進んでいけるかということも模索しながら、意見をお聞きしている段階。それ以上はない」