「医療保護入院」という制度をご存知でしょうか。

精神障害のある人を対象に、本人の同意がなくても入院させることができる制度で、いま、司法の現場や国会などで、制度見直しの動きが出始めています。

富山市では8年前、高齢男性が息子との金銭トラブルを背景に突然連れ去られ、県外の精神科病院に強制的に入院させられました。

「医療保護入院」制度が抱える課題、田近記者のリポートです。





富山市に住む江口實さん（84）です。機会があれば老人福祉施設などでチンドン演奏のボランティア活動をしています。「目的がなかったら生活がぐちゃぐちゃになってしまうでしょ。こういうのがあったら参加するでしょ。元気の秘訣（笑）」江口さんは8年前、富山の仕事場から連れ去られ、健康であるにもかかわらず栃木県内の民間の精神科病院で「認知症」と診断されました。そして37日間、本人の同意のない医療保護入院を強いられました。退院後、診察した医師や病院を相手取り損害賠償を求めた民事訴訟で去年5月、勝訴しました。裁判所は違法な医療保護入院だったと認めました。江口さん「あっという間。足音も何もしないんです。いきなりこう、後ろからがバーッとしてやられて羽交い絞めというやつ。そしていきなり引きずられながら外へ引っ張り出されたわけですね。大きな声で言いました、助けてくれーってね」2018年12月。薄暗い早朝、それは突然の出来事でした。富山市八尾町で旅館を隣接したデイサービス施設を経営していた江口さんは、調理室で妻と入居者の朝食の準備をしていました。そこへ突如現れた見知らぬ男たちにより、力ずくで建物から引きずり出されます。そして、表にとめてあった現金輸送車のような車に押し込まれました。車は高速道路を東へ。江口さんは車後部の荷室に転がされ、手足を押さえつけられて身動きが取れませんでした。あとになってこの男たちは、民間の救急業者のスタッフだったと分かりました。そして数時間後…、連れていかれたのは、栃木県宇都宮市にある、報徳会宇都宮病院でした。車いすに乗せられ、玄関近くの診察室に入ると、自分より高齢と思われる男性の医師が現れ、問診を始めました。初対面の医師は、まるで誰かから聞いたかのように、江口さんの私生活を決めつけるように話しました。江口さん「江口さんは酒飲んだら暴れるな？認知症があるな？（と決めつけた）、エーッと思った。デカい声でしかりつけるように言うものだから変わった医者だなと思った。僕も医者の質問に対して、同じように僕も興奮しています。酒なんか、酒は毎日飲むけれども酔っ払ったことなんか一回も無いわい、とはねつけるような感じで。認知症でもなんでもないです、とこういう感じで答えたんです。ものの3分くらいだったと思うけど、そしたら『もういいよ！』『帰れ！』って言うんですよね。えっ、帰ってもいいのかなと内心喜んでいたら、しばらくしたら今度は50過ぎの女の医者が来て、同じような書類を持ってきて、男の医者と同じ質問を同じような口調で、私も同じような返事をしたんです」2人の医師による僅かな問診の結果は耳を疑うものでした。江口さんは「老年期認知症妄想型」と診断されたのです。江口さんは入院しないと訴えました。しかし、病院の診断を受け、当時、江口さんとの間で金銭トラブルを抱えていた長男が、本人の同意がなくても家族の同意で入院させられる「医療保護入院」に同意しました。長男は江口さんが暴言を吐く、酒を飲むと暴れるなどとする事実無根の内容を宇都宮病院に相談していました。病院の記録には江口さんは認知症が進行したことによる現実検討能力の低下から入院を拒否し、本人同意が得られず治療ができないため長男の同意のもと医療保護入院となったと記されていました。認知症の症状など、全くなかった江口さん。心底動揺しながらも、何とか冷静を保とうと必死でした。江口さん「精神病院ということがね、気づいたから。うーん、ここで暴れたりしたら、ろくなことないなと思って。で、注射でも打たれたりは弱るし、ね」江口さんが最初に入れられたのは、閉鎖病棟の「保護室」でした。圧迫感のある狭い室内…。簡易ベッドとトイレ、棚が設置され、高い所に小さな窓が1つあるだけでした。いわゆる「隔離」にあたる措置で、自分や他人を傷つけるような行動は見られず、理路整然と振る舞っていた江口さんの自由を奪うものでした。スタジオには取材をしている田近記者です。拉致同然で連れて行かれ、わずかな診察で入院…。なぜこのようなことが起きるのでしょうか。はい。その背景にあるのが、江口さんに適用された「医療保護入院」という制度の課題です。あまり聞き慣れない言葉ですね。精神障害のある人を対象にした、いわば「本人の同意がなくても入院できる制度」の一つです。精神保健福祉法で定められた入院形態は大きく3つあります。任意入院は本人の意思・同意にもとづくもので原則となる形です。それ以外は本人の同意がなくても行われる「非同意」の入院です。本人の同意がなくても入院となるケースが、いくつかあるということですね。このうち江口さんに適用された医療保護入院は患者自身が病気であることや病的状態にあると認識できず、任意入院ができないなど医療や保護の必要性がある場合に精神保健指定医の診察と家族などの同意によって行われます。一方、措置入院は自分を傷つけたり、他人に危害を加えたりする恐れのある精神障害者に対し、指定医2人以上の診断が一致した場合、都道府県知事の指示で入院が決定されます。国の調査ではおととし6月末時点で、全国では措置入院がおよそ1400人であるのに対し、医療保護入院はおよそ12万人です。医療保護入院の方が格段に多いですね。この差はなぜですか。行政が関わる措置入院に比べ医療保護入院は要件が大幅に緩いことがあります。江口さんがVTRにあった閉鎖病棟にいたのは2日間ですが、その後も1か月以上、普通病棟で入院を余儀なくされました。こうした違いもあって医療保護入院制度が乱用につながっているのではないかという指摘が日本弁護士連合会や国会で出ていて見直しに向けた動きが広がっています。制度そのものが問われているんですね。あすは、江口さんの退院の経緯や裁判、制度の不備と見直しの動きをお伝えします。ここまで、田近記者でした。