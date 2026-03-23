富山市のサクラの名所、松川では、遊覧船が今シーズンの運航を始めています。

サクラのつぼみがピンクに色づき始める中、きょうは園児たちが遊覧船に乗り、春の景色を楽しみました。



サクラの名所として知られる富山市中心部の松川べりでは遊覧船が今月20日から今シーズンの運航を始めています。



「いってきまーす」



本格的な運航を前にきょうは発船式が行われ、近くの園児らが風景を楽しみました。





松川遊覧船の運航管理者 中村珠太さん「気を引き締めて安全運航に努めたい」松川べりではサクラのつぼみがピンクに色づき始めています。気象情報会社ウェザーニュースによりますと、松川べりのサクラの開花は今月27日の予想です。遊覧船はサクラの開花中、15分から45分間隔で運航するということです。この松川では、おととしの能登半島地震でおよそ700メートルにわたり、護岸に亀裂が入るなどの被害が出ました。復旧工事に伴いサクラの木が伐採された場所では、このたび新たに高さおよそ6メートルのソメイヨシノの若木が植えられ、きょう、園児らが土寄せを行いました。県土木センター 森田仁所長「まずは復興のシンボルに、そして松川を訪れる人に、勇気を与えること、一日も早く満開になってくれればいいなと思う」サクラの若木は 松川べりの5か所にあわせて14本植えられ、関係者は元気に成長することを願っていました。