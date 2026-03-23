任期満了に伴う来月の黒部市長選挙を前に、地元の青年会議所は先週金曜、立候補予定者の公開討論会を開きました。



先週金曜、黒部市内で開かれた公開討論会。

およそ250人の市民を前にマイクを握ったのは、2期目を目指す現職の武隈義一さん（58）と、前の副市長で新人の上坂展弘さん（64）です。

訴えの中で、2人が何度も口にしたキーワードは…



武隈義一さん

「職員と余裕をもって『対話』をして、引き続き市民の皆さんとの『対話』を大事にしていきたい」





上坂展弘さん「施策を動かすエンジンは『対話』です。皆さんとしっかり『対話』しながら」市民や職員との「対話」です。先月、市が行ったアンケートでは回答した管理職の半数以上が「武隈市長から『恫喝』や『にらまれる』などのハラスメント行為を受けた」と答えました。職員との対話や信頼関係が問われています。討論会で武隈さんは「厳しく指導したことは事実」とした上で、市のイメージを損ねたとして市民の前で頭を下げました。武隈さん「改めて厳粛に受け止め、私自身、襟をもう一度正し、しっかりと行動していきたい」討論は、人口減少などについて市民に事前に行ったアンケートをもとに行われました。子育て支援について、武隈さんは、きめ細かなサービスには民間の力が不可欠だとしました。武隈さん「行政と市民団体が連携して、地域、そして市全体で子育ての家族を応援していく、そういうことこそが黒部ブランドの向上ではないかと」一方、上坂さんは「まずは行政による費用支援が必要」と訴えました。上坂さん「来年度からは国の支援もあって、小学校までの（給食費）無償化が行われるわけですが、私はそれに加えて、中学校までの無償化を実施していきたいと考えています。それをゆくゆく拡大して、保育所まで広げたい」公共交通については、富山地方鉄道本線の維持を両者ともに訴えました。武隈さん「魚津から宇奈月温泉までは何としても存続させる。運営者が誰かは別としても、鉄道線の存続にしっかりと力を入れてまいりたい」上坂さん「キャニオンルートがつながろうとして、一つの円ができるようになった時、やっぱり魚津から宇奈月温泉までの維持っていうのはしっかり考えていかなくちゃいけない」2時間以上に渡った討論。市民はどう見たのでしょうか。「選挙の時の参考に、きょう来て顔を見て話が聞けて、すごくよい機会になったと思います」「これからも黒部市に住みたいと、そういう市政をつくってもらえればそれで十分」討論会の様子は後日、黒部青年会議所のホームページで配信されます。黒部市長選挙は来月5日告示、12日投開票です。