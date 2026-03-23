アメリカのロックバンド The Black Keys（ザ・ブラック・キーズ）が、通算14作目となるニューアルバム『Peaches!（ピーチズ！）』を5月1日にリリース。国内盤CDも同日に発売される。

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ボーカルのDan Auerbach（ダン・オーバック）は、今作を実家の地下室で録音したという。彼は今作について、2002年のデビューアルバム『The Big Come Up（ザ・ビッグ・カム・アップ）』以来の「最も自然で自分たちらしいアルバム」とコメントしている。

また、今作の制作について、彼の亡き父親が食道がんと診断され、アメリカ テネシー州ナッシュビルの自宅で急速に衰弱していったことが楽曲やアルバム制作のきっかけになったともコメント。「アルバムを作っていたわけではない。ただ、自分たちのためにジャム・セッションをしていたんだ。本当に原始的な、ただ叫んでいるような感じだった。僕たちは多くのことを経験し、気分を高めようとしていたんだ。」と続けた。

デビュー作と同様のDIY精神で、今作はオーバーダビングをほとんど行わず、すべてのミュージシャンが同じ部屋で演奏して録音を行い、2006年にリリースされた『Magic Potion（マジック・ポーション）』以来、バンド自身によってミックスまで行った初のアルバムに。Patrick（パトリック）は「ボーカルを含め、すべての音を1回でライブ録音をやったんだ。ミキシングは悪夢のような作業だったけど、生々しく、ダーティなサウンドを実現すること出来た。」と語っている。

さらに、今作に収録される新曲「Where There's Smoke, There's Fire（ホエア・ゼアズ・スモーク・ゼアズ・ファイア）」も3月20日にリリース。同楽曲はジャジーで思わず踊りたくなってしまうような1曲となっており、今作の1曲目を飾る楽曲となる。

（文＝リアルサウンド編集部）