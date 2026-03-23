ストローでもコップでも飲めて便利！飲みやすさとかわいさを両立した【スケーター】おさるのジョージのキッズボトルがAmazonで好評販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
成長に合わせて使い分けOK！ストロー＆コップの2WAY仕様が嬉しい【スケーター】おさるのジョージボトルをAmazonでチェック！
ストロー飲み、コップ飲みもできる2WAYタイプ。丈夫で透明度の高いPET樹脂を使用したストロー飲み口水筒だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
ストローの飲み口で飲む練習にぴったり。飲む時にキャップが戻らないキャップロック設計で飲みやすい。
熱い飲み物はコップ飲みがおすすめ。食器洗浄機・食器乾燥機使用不可。
→【アイテム詳細を見る】
飲む時にキャップが戻らないキャップロック設計で飲みやすい。プッシュ式で簡単楽々オープン。
成長に合わせて使い分けOK！ストロー＆コップの2WAY仕様が嬉しい【スケーター】おさるのジョージボトルをAmazonでチェック！
ストロー飲み、コップ飲みもできる2WAYタイプ。丈夫で透明度の高いPET樹脂を使用したストロー飲み口水筒だ。
→【アイテム詳細を見る】
ストローの飲み口で飲む練習にぴったり。飲む時にキャップが戻らないキャップロック設計で飲みやすい。
熱い飲み物はコップ飲みがおすすめ。食器洗浄機・食器乾燥機使用不可。
→【アイテム詳細を見る】
飲む時にキャップが戻らないキャップロック設計で飲みやすい。プッシュ式で簡単楽々オープン。