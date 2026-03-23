「おしゃべり唐あげあげ太くん」初の単独イベント「あげ太フェス」が3月21日に開かれ、およそ5600人が訪れる大盛況となりました。



「あげ太フェス」の会場となった広島テレビ本社です。あげ太くんを一目見ようと、長蛇の列ができました。



■来場者（女の子）

「広島弁でしゃべるところも好きだし、面白いところも（好き）。」



■アニメの1シーン「16日 にゃー問題」





広島テレビで放送中の「おしゃべり唐あげあげ太くん」は、ときおり毒舌も飛び出す広島弁で、「広島あるある」をネタにする人気のショートアニメです。YouTubeで配信されるなど、SNSでも人気のあげ太くん。ステージに登場し、会場を沸かせました。■あげ太＆山田「このあと30分のステージをね、6本もやらんといけんのです、わしゃあ。」「おい、どんなスケジュールだよ。まじで頭がおかしいと思う。」関東や関西からも熱烈なファンが駆けつけました。あげ太くんに会えた子どもからは、こんな質問も・・・■子どもとあげ太「からあげは何で顔が平べったいんですか？ 」（笑い）「発注ミスです。」会場では、画面の上から降ってくるおかずを弁当箱に集める、体験型のゲームなども人気を集めていました。■来場者「広島弁を気づかせてもらえる、改めて自分たちの日常で使っている広島弁を再度認識させてくれる、あげ太くんが素敵ですね。」子どもから大人まで、幅広い人気を集めるあげ太くんから、今後も目が離せません。2026年3月23日 放送