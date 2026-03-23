190円台まで高騰したレギュラーガソリン価格ですが、政府による補助金の支給が始まり、店頭ではすでに値下がりに転じたスタンドも出始めています。

最新の平均価格はいくらなのか、金沢市周辺で調べてきました。

久々江龍飛フィールドキャスター「春休みになってお出かけしたい。けどガソリンが高くて頭を抱えている人も多いと思います。しかし、見てみてください、166円まで値下げしている店舗もあるんです」

急騰するガソリン価格。資源エネルギー庁が発表した16日時点の県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均価格は191円で、2004年の調査開始以降、最も高くなりました。

19日出荷分からは政府が補助金を支給

政府は19日の出荷分からガソリンの店頭価格を1リットルあたり170円を超える分について石油元売り各社への補助金の支給を開始。

店頭価格に反映されるまでには1週間から2週間ほどかかる見込みでしたが、白山市内のこちらの店舗は、前の週の1リットル185円から20円近く値下げしました。

利用する人「ちょっとずつ入れて、安くなるのを待ってたが、安くなったので入れに来た。2か月ぐらい続けば、ゴールデンウィークも無事できるのではないか」「家計を圧迫することなので非常に助かる」

スタンドでは、補助金支給前の在庫が単価が高い在庫が残っているものの、周辺店舗の値下げに合わせて、前倒しで価格を下げたということです。

先駆けて値下げに踏み切る店舗も出る中、いま店頭の価格はどれくらいなのか。番組では、金沢市周辺のガソリンスタンドを独自に調査してきました。

金沢市周辺のガソリンスタンド36軒を調査してみると

久々江龍飛フィールドキャスター「大通りに面したこちらのガソリンスタンドは165円です。反対側あるスタンドは170円。スタンドによって価格にばらつきがあります」「金沢市内のガソリンスタンド、レギュラーは181円、会員価格で。」

およそ700m先のガソリンスタンドは…「163円ですね」

18円も差があります。

久々江龍飛フィールドキャスター「こちらは159円、会員価格は156円、今日見た中で最安値ですね」

ガソリンスタンドを回ること36軒。

石油元売り会社直営の店舗で値下げが目立つ一方で、規模が小さいガソリンスタンドを中心に価格が高い結果となりました。

金沢市周辺にあるガソリンスタンド36軒を回って番組が独自に算出した今週のレギュラーガソリン平均価格はズバリ…170.1円でした！

番組調べで一番安かったのは159円、一番高いところも午後に値下げ

これは会員価格など各種割引を反映させていない値段で、23日回った中で一番安かったスタンドは白山市内の加賀産業開発道路沿いの159円！

一方、最も高いところは186円で30円近い開きがありました。

ただ一番高かった店も、23日の午後には価格を169円に下げたということでスタンド側も探り探りの状態が続いているようです。