今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年3月24日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

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人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月24日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


家族関係が悪化する予感……。団らんの時間を大切にしてみて。

11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


排他的な気分になりがち。部屋に花を飾ると和むはず。

10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


裏切られる暗示が。安易に人を信用しない慎重さが必要に。

9位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


劣等感にさいなまれがち。自分のよさを見つめてみて。

8位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


個性を主張すると幸運到来。人と違った言動を心掛けて。

7位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


対人関係で用心が必要。穏やかな態度で乗り切ること。

6位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


気が重くなるような用事は、早めに手を付けるように。

5位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


新規開店のレストランで食事をすると、思わぬツキをゲットできそう。

4位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


言葉の行き違いは素直に謝ること。トラブル防止になるはず。

3位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


能力向上の吉日。本や音楽などタメになるものは積極的に取り入れて。

2位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


人に好印象を与えられる日。質問にはハキハキと答えると◎。

1位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


あなたの魅力が輝く1日。人に親切にすれば周囲から注目されそう！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)