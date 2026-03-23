2026年3月24日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月24日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
家族関係が悪化する予感……。団らんの時間を大切にしてみて。
排他的な気分になりがち。部屋に花を飾ると和むはず。
裏切られる暗示が。安易に人を信用しない慎重さが必要に。
劣等感にさいなまれがち。自分のよさを見つめてみて。
個性を主張すると幸運到来。人と違った言動を心掛けて。
対人関係で用心が必要。穏やかな態度で乗り切ること。
気が重くなるような用事は、早めに手を付けるように。
新規開店のレストランで食事をすると、思わぬツキをゲットできそう。
言葉の行き違いは素直に謝ること。トラブル防止になるはず。
能力向上の吉日。本や音楽などタメになるものは積極的に取り入れて。
人に好印象を与えられる日。質問にはハキハキと答えると◎。
あなたの魅力が輝く1日。人に親切にすれば周囲から注目されそう！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
家族関係が悪化する予感……。団らんの時間を大切にしてみて。
11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
排他的な気分になりがち。部屋に花を飾ると和むはず。
10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
裏切られる暗示が。安易に人を信用しない慎重さが必要に。
9位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
劣等感にさいなまれがち。自分のよさを見つめてみて。
8位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
個性を主張すると幸運到来。人と違った言動を心掛けて。
7位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
対人関係で用心が必要。穏やかな態度で乗り切ること。
6位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
気が重くなるような用事は、早めに手を付けるように。
5位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
新規開店のレストランで食事をすると、思わぬツキをゲットできそう。
4位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
言葉の行き違いは素直に謝ること。トラブル防止になるはず。
3位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
能力向上の吉日。本や音楽などタメになるものは積極的に取り入れて。
2位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
人に好印象を与えられる日。質問にはハキハキと答えると◎。
1位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
あなたの魅力が輝く1日。人に親切にすれば周囲から注目されそう！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)