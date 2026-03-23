ジャンポケ太田の妻・近藤千尋、TBSアナ・田村真子＆娘とのプライベートショット公開「ちーまこ最高かよ」
モデルの近藤千尋さんは3月23日、自身のInstagramを更新。愛する家族や親友と過ごした充実のプライベートショットを公開しました。
【写真】近藤千尋、充実したプライベートショット
コメントでは、「可愛いです投稿ありがとうございます」「ちーまこはホントかわゆいっ」「素敵」「お子さまも大きくなられましたね」「写真2枚目のちーまこ最高かよ」「2人可愛いい 好きです」「写真全編幸せ伝わりました」などの声が集まっています。
(文:五六七 八千代)
【写真】近藤千尋、充実したプライベートショット
「幸せ伝わりました」近藤さんは「週末も沢山遊びました」とつづり、7枚の写真を公開しました。1、3、7枚目では娘とのツーショットを披露し、自然体の親子時間を切り取っています。さらに2枚目には、TBSテレビアナウンサー田村真子さんとのツーショットも掲載。番組共演をきっかけに親交を深めた2人は、「ちーまこ」の愛称で親しまれる名コンビです。
「素敵夫婦」普段からプライベートの様子を投稿している近藤さん。21日には「大好きな土曜日」とつづり、1本の動画を投稿しました。夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久さんと、娘の3人でのお出かけの様子が収められています。ファンからは「楽しそうです」「素敵夫婦」「楽しさめちゃめちゃ伝わってこっちまでハッピーになります」など、さまざまな声が寄せられています。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)